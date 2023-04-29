Bakan Soylu'yu ilk kez böyle göreceksiniz! Konuşması sırasında titreyerek adeta kendinden geçti

Seçim çalışmaları kapsamında Eyüpsultan'da vatandaşlarla bir araya gelen İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Kim ne derse desin, kim hangi iftirayı atarsa atsın. Ayasofya'nın minaresi kadar başınız dik olsun, dik olsun, dik olsun" ifadelerini kullandı. Bakan Soylu'nun konuşması esnasında titreyerek adeta kendinden geçmesi dikkat çekti. O anlara ilişkin görüntü sosyal medyada da büyük yankı uyandırdı.