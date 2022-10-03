Bakan Soylu: "Özür dilemesi gereken birisi varsa Kılıçdaroğlu'nun kendisidir"
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Bakan Soylu: "Özür dilemesi gereken birisi varsa Kılıçdaroğlu'nun kendisidir" İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: "Özür dilemesi gereken birisi varsa Kılıçdaroğlu'nun kendisidir" "Pkk eylemini örtmeye çalışacaklardı" "Dilşah Ercan'ın bu işin içinde olduğu ifade edilmiştir" "Tutuklu...
Bakan Soylu: "Özür dilemesi gereken birisi varsa Kılıçdaroğlu'nun kendisidir"
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu:
"Özür dilemesi gereken birisi varsa Kılıçdaroğlu'nun kendisidir"
"Pkk eylemini örtmeye çalışacaklardı"
"Dilşah Ercan'ın bu işin içinde olduğu ifade edilmiştir"
"Tutuklu gazeteciler listesini kim yaptıysa kumpası o kurmuş"
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika