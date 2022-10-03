Bakan Soylu: "Özür dilemesi gereken birisi varsa Kılıçdaroğlu'nun kendisidir" Politika Haberleri Bakan Soylu: "Özür dilemesi gereken birisi varsa Kılıçdaroğlu'nun kendisidir" İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: "Özür dilemesi gereken birisi varsa Kılıçdaroğlu'nun kendisidir" "Pkk eylemini örtmeye çalışacaklardı" "Dilşah Ercan'ın bu işin içinde olduğu ifade edilmiştir" "Tutuklu... Bakan Soylu: "Özür dilemesi gereken birisi varsa Kılıçdaroğlu'nun kendisidir" İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: "Özür dilemesi gereken birisi varsa Kılıçdaroğlu'nun kendisidir" "Pkk eylemini örtmeye çalışacaklardı" "Dilşah Ercan'ın bu işin içinde olduğu ifade edilmiştir" "Tutuklu gazeteciler listesini kim yaptıysa kumpası o kurmuş" Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika Kemal Kılıçdaroğlu Süleyman Soylu Politika Haberler

Haberler ›› Politika ›› Bakan Soylu: 'Özür dilemesi gereken birisi varsa Kılıçdaroğlu'nun kendisidir' - Haberler

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.