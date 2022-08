Bakan Soylu, Filistinli mevkidaşı Rih'iyi makamında ağırladı

İÇİŞLERİ Bakanı Süleyman Soylu, Filistin İçişleri Bakanı Ziad Hab Al-Rih ile bir araya geldi. Soylu, "Yürekten inandığımız Filistin'in özgür ve güçlü geleceğine yapacağımız her katkı bizler için şüphesiz bir onur kaynağı olacaktır" dedi.

Bakan Soylu, Filistin İçişleri Bakanı Al-Rih'i makamında ağırladı. İkili Şeref Defteri'nin imzalanması ve hatıra fotoğrafının çekilmesinin ardından açıklamalarda bulundu. Bakan Soylu, Filistin İçişleri Bakanı Ziad Hab Al-Rih ve heyetini Ankara'da ağırlamaktan büyük bir memnuniyet duyduklarını belirterek, "Filistin Devlet Başkanı Sayın Abbas'ın ziyaretinden sonra böyle bir ziyaretin yaşanması hem sorumluluklarımızı hem de üzerimize vazife olan işlerin nasıl yapılması gerektiğini bir kez daha bütün kuvvetiyle hatırlattı. Sahip olduğumuz kardeşlik bağı, diplomasinin tarif edemeyeceği, samimiyeti kendisine has yapısını net bir şekilde özetlemektedir. Heyetler arası görüşmelerde de detaylı konuşacağımız ilişkilerimizin, kardeşhane geçmesinden duyduğumuz memnuniyeti ifade etmek istiyoruz. Birçok ilişkimiz var, bunların her geçen gün güçlendiğini müşahede ediyoruz. Gerek konuk eğitim, sivil savunma, sürücü belgelerinin değişikliği gibi alanlarda anlaşmalarımızı yaptık. İnşallah bu alanlardaki ilişkilerimizi de aynı şekilde geliştireceğiz. Bunların yanında Mayıs ayında bakan yardımcımızın ziyareti vesilesiyle acil çağrı merkezleri ve pasaport basımı alanlarında tecrübe paylaşmaya yönelik sunduğumuz öneriyi çok kıymetli buluyoruz. Yürekten inandığımız Filistin'in özgür ve güçlü geleceğine yapacağımız her katkı bizler için şüphesiz bir onur kaynağı olacaktır" ifadelerini kullandı.

Heyetler daha sonra basına kapalı olarak bir görüşme gerçekleştirdi.