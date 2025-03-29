CHP lideri Özgür Özel, Maltepe mitinginde kalabalığa böyle seslendi

CHP lideri Özel, Maltepe mitinginde kalabalığa böyle seslendi
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Bakan Şimşek'ten CHP lideri Özel'in iddiasına jet yalanlama

Bakan Şimşek'ten CHP lideri Özel'in iddiasına jet yalanlama
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Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in İBB'ye yönelik soruşturmalara ilişkin hazırlanan MASAK raporunda kendisinin de dahli olduğuna yönelik iddialarına yanıt verdi. Bakan Şimşek, raporlara savcılık dışında kimsenin bilgisi ve müdahalesinin olamayacağını kaydetti.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, CHP lideri Özgür Özel'in kendisine yönelttiği MASAK eleştirilerine ilişkin sosyal medya hesabı üzerinden yanıt verdi.

"BİR MÜDAHALE SÖZ KONUSU OLAMAZ"

Savcılık tarafından talep edilen MASAK raporlarının doğrudan savcılık makamına raporlandığını, raporlara savcılık dışında kimsenin bilgisi ve müdahalesinin olamayacağını belirten Bakan Şimşek, "Ana muhalefet partisi liderinin ithamlarına karşın Devlet kurumlarının işleyişi hakkında açıklama yapılması gereği hasıl olmuştur. Savcılık tarafından talep edilen MASAK raporları doğrudan savcılık makamına raporlanmakta olup savcılık dışında kimsenin bilgisi ve müdahalesi söz konusu olamaz" ifadelerine yer verdi.

İşte Bakan Şimşek'in o paylaşımı;

Bakan Şimşek'ten CHP lideri Özel'in iddiasına jet yalanlama

CHP LİDERİ ÖZEL NE DEDİ?

Bugün Maltepe'de düzenlenen mitingde İBB'ye yönelik soruşturmalara ilişkin hazırlanan MASAK raporuna değinen CHP lideri Özel, "Üç günde tam 25 milyar doları hep birlikte kaybettik. Bu 25 milyar dolarlık maliyeti kendi üstüne almıyor, sizin üstünüze yıkıyor. Benzine, mazota zam yaparak başladı bile. Mehmet Şimşek dünyada demokrat görünüyor ya, o da bu darbenin bir parçasıdır. Mehmet Şimşek, MASAK'a hazırlattığı darbe raporuyla bu darbenin ortağı, o cuntanın bir parçası olmuştur. Dünyadaki bütün ekonomi çevreleri Mehmet Şimşek'in bir demokrat, ülkeyi akılcı politikalarla yöneten bir iktisatçı değil, bir otokratın emrindeki silahşör, bir otokratın tetikçisi olduğunu görmüştür. Mehmet Şimşek diye birinin ne itibarı vardır ne de bundan sonra bu ülkeye katabileceği bir şey vardır" dedi.

Olgun Kızıltepe
Olgun Kızıltepe
Haberler.com - Politika
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Yorumlar (31)

Haber Yorumlarıhuseyin Aktas:

Ozel kudurmus suursuzlaamis. bu millete Bayramda yaptirmayacak. Albi secdeye varmadigi suratindan belli, Saltyali agzi ile birde bayram namazi kildim der,

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Haber YorumlarıKasım Ekşi:

İngiliz özgür,her şeyin yalan.

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Haber YorumlarıMolla32:

Çırpındıkça batıyor bu özgür özel..K K dan daha betermiş

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Haber YorumlarıSezer AYDOĞDU:

O kadar çok pisliğini var ki hiç hesap vermediniz. Daha yeni otelde insanlar yandı bir kişi istihdam etmedi. Deprem oldu tüm sorumlular dışarıda.. az kaldı az hesap gününe

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Haber YorumlarıAlamancı RasihBardakçı:

Bakıyorum, yandaş medyada (hürriyet...) çıt yok, göstermiyorlar. Satmışlar ülkelerini, halkını. Korkak medya. Türk değildir bunlar.

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Haber YorumlarıHALİS ER:

Yalancı özel

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Haber YorumlarıSencer:

İktidar her zman masumdur çünkü tüm sistemlere kendi adamlarını koydular yargı medya bakanlıklar mutahhitler şans oyunlari böyle bir düzende kimse bir şey diyemez adamlar kendi malı gibi ülkeyi soyup soğana çevirebilir ??

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Haber YorumlarıKim kimse:

Artık kim doğru bilemiyoruz daha önce teröristlerle görüşme olamaz dendi ama baktık meclise çağrıldı

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Haber YorumlarıCemal Koyun:

teneke tınğırtısı

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Haber YorumlarıYavuz:

Sayın bakanın ömrü özeli yalamakla geçti. Niye insan yerine koyup cevap veriyorsa

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