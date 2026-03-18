Bakan Şimşek, Batman'da AK Parti teşkilatıyla buluştu
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Batman'da AK Parti İl Teşkilatı'nı ziyaret ederek partililerle bir araya geldi. Samimi bir atmosferde gerçekleşen buluşmada, teşkilat çalışmaları hakkında bilgi aldı ve hatıra fotoğrafı çekildi.
Bir dizi program kapsamında Batman'a gelen Bakan Şimşek, AK Parti İl Başkanlığı'nda partililerle bir araya geldi. Teşkilat mensupları tarafından karşılanan Şimşek, partilileri selamladı. Ziyaret sırasında partililerle sohbet eden Şimşek, teşkilat çalışmaları hakkında bilgi aldı. Samimi bir atmosferde gerçekleşen buluşmada, partililer Bakan Şimşek'e yoğun ilgi gösterdi.
Program, hatıra fotoğrafı çekimiyle sona erdi. - BATMAN
Kaynak: İhlas Haber Ajansı