Bakan Özhaseki, Uşak'ta İsmetpaşa Caddesi'nin açılışını yaptı

Uşak'ta yenilen İsmetpaşa Caddesinin açılışını Bakan Özhaseki yaptı

Bakan Özhaseki:

"Başta İstanbul olmak üzere ülke genelinde kentsel dönüşümü hızlandırmak istiyoruz"

UŞAK - Uşak Belediyesi tarafından yenilenen İsmetpaşa Caddesinin açılışı, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki tarafından yapıldı.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, Uşak programı kapsamında yenilenen İsmetpaşa Caddesi açılış törenine katıldı.

Burada bir konuşma yapan Bakan Özhaseki, Kentsel Dönüşüm Yasası ile başta İstanbul olmak üzere tüm Türkiye'de kentsel dönüşümü hızlandırmak istediklerini söyledi. Özhaseki, "Bu Ülkede 36 milyon bağımsız yapı var. Bu yapıların 31 milyonu konut 5 milyonu ticarethane. Bunlar içeresinde ilk etapta dönüşmesi gereken 2 milyon yapımız var. Bizim en hızlı biçimde bunları dönüştürdüğümüzde geleceğe güvenle bakabiliriz, yoksa doğrusu rahat etmiş olmayız ve kendi vazife içerisinde gönül huzuruyla bu işten ayrılanlardan olamayız. Biz bu ülkeyi seviyoruz, bizim tarihe, medeniyete ve insanlara karşı sorumluluğumuz olduğundan dolayı gece gündüz çalışmaya devam ediyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımızın önderliğinde Allah izin verirse bu düşündüklerimizi bizler yaparız. Bu kentsel dönüşüm yasası çıktıktan sonra bakıyorum kendini çok çok çok aşırı solda gören, tuhaf tuhaf tipler efendim, adamın evi Sultanbeyli'deymiş, alacakmışız Kadıköy'e gidip birisinin evinin üzerine koyacakmışız. Fesuphanallah, ne dersiniz, ne demezsiniz. Alışmışlar. Geçen gün Plan Bütçe Komisyonundaki üyelerin yüzüne de söyledim. Efendim biz kentsel dönüşüme karşı değiliz, neye karşısınız kardeşim siz? Belediye başkanlarınıza söyleyin, Allah'ını seviyorlarsa rantsal dönüşüm yapmasınlar ama bir gün olsun kentsel dönüşüm yapsınlar. Hadi yapsınlar da göreyim. Çalışmaya da iş yapmaya da niyetleri yok, bol bol konuşuyorlar motife öğretmeye çalışıyorlar siyaset yapıyorlar sonrada milletin huzuruna çıkıyorlar. Bundan dolayı üzgünüm ama biz işimizi ve görevimizi yapacağız. Yarın bir günde emin olun ki ayrılırken de bu görevi yapmış insanların huzuru içeresinde ayrılıp ve Cenab-ı Hakkın huzuruna da yüz hakkıyla çıkacağız inşallah" diye konuştu.

Konuşmanın ardından dua edildikten sonra üst ve altyapısı yenilenen İsmet Paşa Caddesi'nin açılışı yapıldı. Açılışın törenin ardından Bakan Özhaseki, eski belediye hizmet binasında açılan Uşak Belediyesi Yöresel Ürünler Çarşısı'nı gezdi. Öte yandan Bakan Özhaseki, Uşak'tan ayrılmadan önce son Uşak Programı kapsamında Uşak Belediyesi Kadın Koordinasyon Merkezi'nde incelemelerde bulunarak, burada kadınlarla sohbet etti.