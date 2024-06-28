Bakan Özhaseki: Müsilaj nedeniyle Marmara Denizini yitireceğiz

Müsilaj nedeniyle Marmara Denizi'nde oksijenin bitme noktasına geldiğini söyleyen Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, "Bazı hocalarımız 25 metre kadar denizin altında görüntü çekmiş. Oksijen neredeyse bitmiş gibi. Oradaki canlılık neredeyse bitmiş gibi. Yakında da Allah korusun böyle gider ve kirletmeye devam edersek bırakın koyları Marmara'yı yitireceğiz." dedi.

BAKAN ÖZHASEKİ: MARMARA DENİZİ'NDE OKSİJEN NEREDEYSE BİTMİŞ GİBİ

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, "Türkiye Yüzyılı Çevre Projeleri"nin tanıtımını gerçekleştirdi. Bakanlığın konferans salonunda tanıtılan projelere medya kuruluşlarının temsilcileri de katıldı. Projelerin tanıtımının ardından Bakan Özhaseki Marmara Denizi'ndeki artan müsilaj tehlikesine dikkat çekti. Özhaseki, Marmara'ya kıyası olan tüm illerin ilgilileriyle toplantı yaptıklarını belirterek, şunları kaydetti: "Bazı hocalarımız 25 metre kadar denizin altında görüntü çekmiş. Oksijen neredeyse bitmiş gibi. Oradaki canlılık neredeyse bitmiş gibi.

"BÖYLE GİDERSE MARMARA'YI YİTİRECEĞİZ

Yakında da Allah korusun böyle gider ve kirletmeye devam edersek özellikle evsel atıklardan oluşan azot, fosfor gibi maddeleri, tarımsal ürünlerin imalathanesinde kullanılan malzemeleri denizlere vermeye devam edersek bırakın koyları Marmara'yı yitireceğiz."

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki

"700 KADAR MAPA ŞAPANDIRA YERLEŞTİRECEĞİZ"

Marmara Denizi'ndeki kirliliği yok etmeye çalıştıklarını anlatan Bakan Özhaseki, "Bu tespitlerden sonra Mapa Şapandıra Projesini gündeme aldık. Bu alanda 40- 50 metre arayla uygun yerlere 700 kadar Mapa Şapandıra yerleştireğiz. Kıyıda bağlı olacağı yer belli olacak. Onun da denizdeki çapa attığı yerde sabitlemesi için kullanacağı alttaki 4 veya 5 tonluk kütleyi de koyup oraya bağlamasını sağlayacağız" diye konuştu.