Bakan Özhaseki: Akdeniz'in doğusunda soykırım yaşanıyor

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına işaret ederek, " Akdeniz'in doğusunda bir soykırım yaşanıyor. Eşi benzeri hiç görülmemiş bir vahşet işleniyor" dedi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, Portekiz'in Braga şehrinde katıldığı Akdeniz PA Ödül Töreni'nde Gazze'de yaşanan katliama sessiz kalmadı. Özhaseki, İsrail'in Filistin'de gerçekleştirdiği katliamların durdurulması için dünyaya seslendi. Üst düzey isimlerin de katıldığı Akdeniz Parlamenter Asamblesi Ödül Töreni'nde Filistin'de yaşanan soykırıma değinen Özhaseki, "Sizden tek istediğimiz insani ve vicdani bir duruş. İnsanlık adına sadece 'ateşkes' deyin. İnsanlar, kadınlar, çocuklar yaşasın deyin ve dünya huzur bulsun" ifadesini kullandı.

"Kaçıp gidip kurtulabileceğinizi mi zannediyorsunuz"

Bakan Özhaseki, Kur'an-ı Kerim'deki Tekvir Suresi'nin 26. ayetini de okudu. İsrail'in Gazze'de yaşlı, çocuk, kadın demeden aylardır sürdürdüğü katliama dikkat çeken Özhaseki, "Kutsal kitabımız Kur'an-ı Kerim, dünyanın ve insanların azgın gidişatına dair ikazı 'Fe eyne tezhebün' diyerek yapar. Yani, 'Hal böyleyken nereye doğru kaçıp gidiyorsunuz? Kaçıp gidip kurtulabileceğinizi mi zannediyorsunuz' diye ihtar eder" şeklinde konuştu.

"Akdeniz'in doğusunda bir soykırım yaşanıyor"

Bakan Özhaseki, İsrail'in saldırılarına sessiz kalınmaması gerektiğini belirterek, "Şu anda Akdeniz'in doğusunda bir soykırım yaşanıyor. Eşi benzeri hiç görülmemiş bir vahşet işleniyor. Kadınlar, çocuklar, gazeteciler öldürülüyor. Hastaneler bombalanıyor ve insanlık alemi basit çıkar hesaplarıyla sadece seyrediyor" dedi. - ANKARA