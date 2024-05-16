Üye Girişi
Haberler

Bakan Özhaseki: Akdeniz'in doğusunda soykırım yaşanıyor

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına işaret ederek, 'Akdeniz'in doğusunda bir soykırım yaşanıyor. Eşi benzeri hiç görülmemiş bir vahşet işleniyor' dedi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına işaret ederek, " Akdeniz'in doğusunda bir soykırım yaşanıyor. Eşi benzeri hiç görülmemiş bir vahşet işleniyor" dedi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, Portekiz'in Braga şehrinde katıldığı Akdeniz PA Ödül Töreni'nde Gazze'de yaşanan katliama sessiz kalmadı. Özhaseki, İsrail'in Filistin'de gerçekleştirdiği katliamların durdurulması için dünyaya seslendi. Üst düzey isimlerin de katıldığı Akdeniz Parlamenter Asamblesi Ödül Töreni'nde Filistin'de yaşanan soykırıma değinen Özhaseki, "Sizden tek istediğimiz insani ve vicdani bir duruş. İnsanlık adına sadece 'ateşkes' deyin. İnsanlar, kadınlar, çocuklar yaşasın deyin ve dünya huzur bulsun" ifadesini kullandı.

"Kaçıp gidip kurtulabileceğinizi mi zannediyorsunuz"

Bakan Özhaseki, Kur'an-ı Kerim'deki Tekvir Suresi'nin 26. ayetini de okudu. İsrail'in Gazze'de yaşlı, çocuk, kadın demeden aylardır sürdürdüğü katliama dikkat çeken Özhaseki, "Kutsal kitabımız Kur'an-ı Kerim, dünyanın ve insanların azgın gidişatına dair ikazı 'Fe eyne tezhebün' diyerek yapar. Yani, 'Hal böyleyken nereye doğru kaçıp gidiyorsunuz? Kaçıp gidip kurtulabileceğinizi mi zannediyorsunuz' diye ihtar eder" şeklinde konuştu.

"Akdeniz'in doğusunda bir soykırım yaşanıyor"

Bakan Özhaseki, İsrail'in saldırılarına sessiz kalınmaması gerektiğini belirterek, "Şu anda Akdeniz'in doğusunda bir soykırım yaşanıyor. Eşi benzeri hiç görülmemiş bir vahşet işleniyor. Kadınlar, çocuklar, gazeteciler öldürülüyor. Hastaneler bombalanıyor ve insanlık alemi basit çıkar hesaplarıyla sadece seyrediyor" dedi. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika

Mehmet Özhaseki Akdeniz İsrail Gazze Politika Güncel Haberler

Selahattin Demirtaş'a Kobani Davası'nda 42 yıl 6 ay hapis cezası

Selahattin Demirtaş'a Kobani Davası'nda 42 yıl 6 ay hapis cezası

 Kobani Davası'nda karar! Ahmet Türk'e 10 yıl hapis cezası verildi, Sırrı Süreyya Önder ve Ayhan Bilgen beraat etti

Kobani Davası'nda karar! Ahmet Türk'e 10 yıl hapis cezası verildi, Sırrı Süreyya Önder ve Ayhan Bilgen beraat etti

 Figen Yüksekdağ, Kobani Davası'nda 30 yıl hapis cezasına çarptırıldı

Figen Yüksekdağ, Kobani Davası'nda 30 yıl hapis cezasına çarptırıldı

 Savaşın başından beri böylesi görülmedi! Hizbullah, İsrail'in casus balonlarını vurdu

Savaşın başından beri böylesi görülmedi! Hizbullah, İsrail'in casus balonlarını vurdu
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title