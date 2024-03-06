Özhaseki: Depremzedelerin hakları ödenene kadar çalışmalara devam edeceğiz

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, 6 Şubat depremlerinin ardından Malatya'daki çalışmalara ilişkin, "Herkesin hakkı ödenene kadar burada olmaya devam edeceğiz. Şu anda 400 bine yakın hak sahibi var, evlerini de iş yerlerini de yapacağız." dedi.

Bakan Özhaseki, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla Malatya Büyükşehir Belediyesi yanındaki alanda düzenlenen miting öncesi yaptığı konuşmada, 6 Şubat 2023'te yaşanan Kahramanmaraş merkezli depremlerin ilk gününden itibaren çalışmalara başladıklarını ifade etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde çalışmalara devam ettiklerini aktaran Özhaseki, şunları söyledi:

"Herkesin hakkı ödenene kadar burada olmaya devam edeceğiz. Şu anda 400 bine yakın hak sahibi var, evlerini de iş yerlerini de yapacağız. 307 bin inşaata başladık. Diğer kalan kısımlarda köylerde çelik ev olarak yapılıyor, herkesin hakkını Allah'ın izniyle teslim edeceğiz. Hiç endişeniz olmasın. Malatya'da yaptıklarımıza da sizler şahitsiniz."

Malatya'nın Akçadağ ve Doğanşehir ilçelerinde de inşaatların devam ettiğini anlatan Özhaseki, deprem bölgesinde binden fazla şantiyede çalışmaların sürdüğünü belirtti.

Özhaseki, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Rezerv alanlarda bu inşaatları yapıyoruz ama merkezde yaptıklarımızı da sizler görüyorsunuz. Valiliğin karşısı ve arka tarafındaki mahallede, bizim Yeni Cami civarındaki çarşımızda yani Bakırcılar Çarşısı, Kuyumcular Çarşısı, Kasaplar Çarşısı'nın olduğu yerde inşaatlarımız hızla devam ediyor. Biraz zorluğumuz oralarda şuydu; daha önceden rastgele yapılmıştı. Ama şimdi zeminlerine fore kazık sapladık. Yani zeminde en alt taraftaki sert zeminleri buluncaya kadar yapıyoruz. Allah'ın izniyle bir daha hiç olmaz ama 8-9 şiddetinde bile bir depremde yıkılmayacak dükkanları yapmaya devam ediyoruz. İnönü Caddesi üzerindeki faaliyetlerimizi sizler görüyorsunuz. Yeşilyurt'ta, Battalgazi'de binlerce konut yapmaya devam ediyoruz. Şu anda toplam 50 bin civarında konut devam ediyor."

Evleri sırayla teslim etmeye devam edeceklerini dile getiren Özhaseki, vatandaşlardan helallik alana kadar çalışmaları sürdüreceklerini belirtti.

Kendileri böyle gayret ederken birilerinin "nerede yaptığınız evler, kime veriyorsunuz, siz yüzde yüz akrabalarınıza dağıtıyorsunuz" dediğini dile getiren Özhaseki, "Koca koca genel başkanları emin olun böyle söylüyorlar. Ama onlara seslenip diyorum ki; görmek istiyor musunuz? Gelin yanınıza düşeceğim şantiye şantiye gezdireceğim sizi. Şeref sözü, hadi gelin. Ama hiçbiri gelmiyor. Yahu kardeşim hiç değilse deprem üzerinden siyaset yapmayın. Ne olur acılı insanların üzerinden siyaset yapmayın. O kirli dilinizi çekin bu insanların üzerinden." diye konuştu.