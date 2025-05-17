Bakan Özdemir Göktaş, Bilecik'te Özel Gereksinimli Abdullah ile Buluştu

Bakan Özdemir Göktaş, Bilecik'te Özel Gereksinimli Abdullah ile Buluştu
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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Bilecik'te yaptığı ziyaretler sırasında özel gereksinimli Abdullah ile tanışarak ona yakın ilgi gösterdi.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Bilecik'te karşılaştığı özel gereksinimli Abdullah'a yakın ilgi göstererek, bir süre sohbet etti.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Bilecik merkez Söğüt ve Bozüyük ilçelerinde bir takım ziyaretler yapmak için kentte geldi. Bakan Özdemir Göktaş il durağı Bilecik Valiliği oldu. Valilik bahçesine kendi adına hazırlanmış çınar ağacı fidesi diken Bakan Özdemir Göktaş, can suyu da verdi. Son olarak valilik özel defterini imzalayan Bakan Özdemir Göktaş, Vali Aygöl'den kentle ilgili bilgi aldı.

Özel gereksinimli Abdullah'a yakın ilgi

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş ardından AK Parti Bilecik İl Başkanlığına partililerle bir araya geldi. Parti girişinde Genel Merkez İl Koordinatörü Şahin Tin, AK Parti Bilecik Milletvekili Halil Eldemir, AK Parti Bilecik İl Başkanı Serkan Yıldırım, AK Parti Merkez İlçe Başkanı Servet Yılmaz, karşıladığı Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş tesadüf eseri tekerlekli sandalyesiyle oradan geçen özel gereksinimli Abdullah Umut Şirin ile karşılaştı. Abdullah'a tanışıp yaşını ve bir kaç soru bakan Bakan Özdemir Göktaş, kendisinden yakından ilgilendi. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
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