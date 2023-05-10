Bakan Nebati, önde yer kapmaya çalıştığı görüntü hakkında ilk kez konuştu

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Şanlıurfa'da basın mensuplarına açıklama yaptığı sırada ön sırada yer kapmaya çalıştığı görüntülerle ilgili sessizliğini bozan Bakan Nebati, "Fiziksel temas beni çok rahatsız eder. Birileriyle şöyle dokunmak irite eder. Oradaki, sosyal medyanın ortaya koyduğu anlamda olmadı. Bugüne kadar üzüldüğüm tek şey varsa odur" dedi. Bakan Nebati, o anlarda Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kendisine dönerek "Binali Bey'e dikkat et" dediğini aktardı.

Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6'lık depremlerin ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ziyarette bulunduğu Urfa'da bir konuşma gerçekleştirmiş ve bu konuşmaya Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'nin görüntüleri damga vurmuştu. Konuşma başladığında Erdoğan'ın solunda olan Bakan Nebati'nin konuşma sırasında sağ tarafa geçtiği anlat günlerce konuşulmuştu.

"ORADA ÖNE ÇIKMA GİBİ BİR DURUŞ SERGİLEMEDİM"

Bakan Nebati, o görüntülere ilişkin Adem Metan'a çarpıcı değerlendirmelerde bulundu. Bakan Nebati'nin açıklamaları şöyle: "Oradaki, sosyal medyanın ortaya koyduğu anlamda olmadı. Bugüne kadar üzüldüğüm tek şey varsa odur. Niye? Çünkü ben 30 yılı aşkın süredir devam eden siyasi hayatım boyunca hiçbir şekilde yer kapma, öne çıkma, fotoğraf verme gibi bir duruş sergilemedim çünkü bana uygun olan bir şey değil. Zaman zaman böyle... Her zaman bakan değildim.

"FİZİKSEL TEMAS BENİ ÇOK RAHATSIZ EDER"

Cumhurbaşkanımızla yürürken bir anda kendimi hep en arkada görmüş oluyorum. Çünkü bir defa fiziksel temas beni çok rahatsız eder. Birileriyle şöyle dokunmak irite eder. Dolayısıyla da Urfa'daki görüntü beni sanki yer kapma noktasında bir yarışa giren pozisyona soktuğu için beni üzdü.

"BİNALİ BEY, 'YA BURAYA GEL' DEDİ"

Ama olayın aslı şu. Orada ev sahibiyim. Çünkü depremde görevlendirilen kişi, orada koordinatör benim. İkincisi Hanımefendinin arkasında duruyorum. Ve çok itiş kakış var, çok küçük bir yer. Benim biraz çekilmem gerekiyordu. Ve benim öyle bir derdim de yok yani öne çıkayım diye. Binali Bey'in nezaketi bu işe sebep oldu. Binali Bey bana 'Ya buraya gel, şuraya geç' dedi. Ben de geldim, oraya geçtim.

"CUMHURBAŞKANIMIZ 'BİNALİ BEY'E DİKKAT ET' DEDİ"

Cumhurbaşkanımızla herhangi bir şey olmadı. Cumhurbaşkanımız dönüp 'Binali Bey'e dikkat et' dedi. Yani çünkü çok ciddi bir şekilde kaza geçirmiş. Kazadan sonra gelmiş. Başka hiçbir şekilde hiçbir şey olmadı. O gün tabii sosyal medya patladı. Ben o pozisyonda görüldüğüm için üzüldüm, onun dışında bir şey yok.

"BİNALİ BEY, ARAYIP ÖZÜR DİLEDİ"

Ama ertesi gün Binali Bey beni aradı. 'Ya çok üzüldüm, böyle bir pozisyona ben sebebiyet verdim' dedi. 'Ya ona üzülmeyin, buna da ben üzülmem, iki tane nazik insan var, bir tanesi sizsiniz, bana nezaket gösterdiniz, Sayın Cumhurbaşkanımız nekazet göstererek sizi korumam gerektiğini söyledi.' dedi. Yani iki tane nazik insan var, biri Binali Yıldırım, beni davet etti, ikincisi de Recep Tayyip Erdoğan, Binali Bey'e dikkat et dedi. Ortaya çıkan görüntü benim dışımda kaynaklanan bir görüntü."