Bakan Nebati'den Epistomoloji eleştirilerine cevap: Epistemoloji bilmeyeceksem nasıl doçent oldum

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, geçen hafta katıldığı "Ekonomik Dönüşüm Zirvesi"nde 'heterodoks yaklaşım', 'epistemolojik bir kopuş' gibi kullandığı ifadeler nedeniyle eleştirilerin hedefi oldu. Bakan Nebati, dün akşam katıldığı bir televizyon programında eleştirilere "Ben hem alaylı hem mektepliyim. O sözler akademik bir toplantıda söylendi, ben akademisyenim." sözleriyle yanıt verdi.

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, geçen hafta düzenlenen Ekonomik Dönüşüm Zirvesi ve Yeni Paradigmalar Zirvesi'nde yaptığı konuşmada,"Neoklasik ekonomi düşüncesinden epistemolojik bir kopuşu temsil eden heterodoks yaklaşım, günümüzde giderek ön plana çıkan davranışsal ekonomi ve nöroekonomi gibi alanların da etkisiyle daha fazla önem kazanmaktadır" ifadelerini kullanmıştı.

"BEN DOÇENT DOKTOR NUREDDİN NEBATİYİM"

Gündem olan Bakan Nebati'nin bu konuşması, muhalefet ve ekonomistler tarafından da eleştirildi. Bakan Nebati, dün akşam katıldığı bir televizyon programında kendisine yöneltilen bu eleştirilere cevap verdi. Bakan Nureddin Nebati, "Ben Doçent Doktor Nureddin Nebati'yim. Epistemoloji bilmeyeceksem nasıl doçent oldum ben. Türkiye'de akademiyi bu hale getirenlere yazıklar olsun. Benimle dalga geçiyorlar. Sokakta insanların epistemolojiyle ne işi olur? İnsanlar eve kaç ekmek götürdüğüne bakar. Ama bir bilim adamı bilim adamı gibi davranacak" dedi.