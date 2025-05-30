'BİRBİRİMİZE SARILACAĞIZ VE GÜÇLÜ OLACAĞIZ'

Bir dizi ziyaret için Mardin'e gelen Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, merkez Artuklu ilçesindeki Atatürk Kültür Merkezi'nde düzenlenen Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) İl Temsilciliği'nin 5'inci Olağan Genel Kurulu'na katıldı. Kongreye ayrıca Vali Tuncay Akkoyun, milletvekilleri Faruk Kılıç ve Muhammed Adak, Artuklu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İbrahim Özcoşar, TÜGVA Genel Başkanı İbrahim Beşinci, İl Sağlık Müdürü Saffet Yavuz, İl Milli Eğitim Müdürü Ali Eyyüpkoca, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve davetliler katıldı. Burada konuşan Bakan Memişoğlu, Gazze'de 55 bin insanın kadın çocuk demeden öldürülmesinin, açlık ve susuzluktan ölmesinin seyredilmesinin insanlığın imtihanı olduğunu, Türkiye'nin buna karşı durup ses çıkarabilen birkaç ülkeden biri olduğunu ifade ederek, "Esasında Sayın Cumhurbaşkanımızın, 'Dünya beşten büyüktür' demesi yeniden iyilik medeniyetinin hakim olması gereken bir söylemdir ve onun arkasında sizler varsınız, TÜGVA var, bizler varız. Tabi ki karşıdaki medeniyet veya karşı insanlar kötülük yapacak, onları eleştireceğiz ama esas olan burada 'Biz ne yapıyoruz? Ne yapmalıyız? Bir araya gelebiliyor muyuz? Birlikte hareket edebiliyor muyuz?, Çalışıyor muyuz?, Üretiyor muyuz?, Güçlü olabiliyor muyuz?' sorusudur. Bizim birbirimize sarılıp güçlü hale gelmememiz için her şeyi yapacak bir kötülük, fitne, fesat taraf var. Bizler bir araya gelirsek, sarılırsak bugün bu topraklardaki hele Mardin bunun çok güzel örneğidir, farklılıklarını birleştirmiş, güçlü hale gelmiş, dünyanın kültür örneğidir. Farklı olan insanların birbirine sarılıp bir medeniyet kurduğu topraklardan bahsediyorum. Onun için birbirimize sarılacağız, güçlü olacağız" dedi.

'BİRLİKTE BU İŞİN ÜSTESİNDEN GELECEĞİZ'

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde yorulmadan koştuklarını ifade eden Memişoğlu, şöyle konuştu:

"Ama sizler bizden daha çok koşacaksınız, bizden daha iyi ve güçlü olacaksınız, üreteceksiniz ve çalışacaksınız, birbirinize sarılacaksınız. 29 Mayıs İstanbul'un fethi, bir çağın kapanıp yeni bir çağın açılması. Bunu başaran 21 yaşında bir delikanlı, sizin gibi. Sizler gelecek değilsiniz esasında, sizler bugünün de medeniyetini ayağına kaldıracaksınız, güçlü olacaksınız. Eğer siz şahin olursanız, kuvvetli olursanız, üretirseniz hiç kimseden korkmazsınız, bugün insanları öldüren, sömüren kötülük medeniyetini yenersiniz. Onun için biz bu yolda koşuyoruz. Siz de koşacaksınız ve birlikte hareket edeceğiz, birlikte bu işin üstesinden geleceğiz. Sayın Cumhurbaşkanım bunun yolunu açtı bize. Sizlerle olmaktan hep gurur duydum."

Genel Kurul'da Mehmet Emin Kurtay, TÜGVA İl Temsilcisi seçildi. Bakan Memişoğlu, daha sonra AK Parti İl Başkanlığı'nı ziyaret ederek, İl Başkanı Mehmet Uncu ve partililerle görüştü.

Haber-Kamera: Salih KESKİN/MARDİN,