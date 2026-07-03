Bakan Memişoğlu: Toplumumuzun yüzde 65'i kilolu /Haber eklendi

SAĞLIK Bakanı Kemal Memişoğlu, "Toplumumuzun maalesef yüzde 65'i kilolu, hareketsiz yaşam ve kilo beslenme sorunlarımız risk altında. O nedenle biz de biliyorsunuz bir kampanya başlattık, 'Hareket yaşını öğren, sağlıklı yaşa' diye. Şu ana kadar 1 milyon 200 bin kişiyi hareket konusunda, kas kuvveti konusunda, yaşı konusunda fizyoterapistlerimize yönlendiriyoruz. Lütfen Sağlıklı Hayat Merkezlerine, aile hekimliklerine gidin" dedi.

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, bir dizi ziyaretler için Aksaray'a geldi. İlk olarak Aksaray Valiliği'ni ziyaret eden Bakan Memişoğlu, bakanlık olarak Aksaray'a yapılacak yatırımlara değindi. Aksaray'da 800 yataklı eğitim araştırma hastanesinin olduğunu kaydeden Bakan Memişoğlu, 300 yataklı yapılacak yeni hastanenin de inşaatına da en geç 6 ay içinde başlanacağını söyledi. Dünya Sağlık Örgütü tarafından imzalanan İstanbul Bildirgesi'ne değinen Bakan Memişoğlu, "Malum biliyorsunuz dün Dünya Sağlık Örgütü'nün İstanbul Bildirgesi'ni 40 ülkeyle beraber İstanbul'da imzalattık. Bu gerçekten çok değerli bir şey. Çünkü depremle ilgili Türkiye, dünyanın geçmişte maalesef acı yaşamış, ama aynı zamanda depremi çok iyi yönetmiş, çok iyi sağlık altyapısı olan bir ülkesi. Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde gerçekten 6 Şubat depremlerinde büyük özveriyle hizmet etmiş, dünyaya örnek olmuş bir sağlık hizmeti sundu. Bunun neticesinde de dün İstanbul Bildirgesi, Dünya Sağlık Örgütü tarafından 40 ülkenin imzaladığı, bildiri yayınlandı" dedi.

'SAĞLIKLI KALMAK ÇOK ÖNEMLİ'

Bakan Memişoğlu, "Sağlık Bakanlığımızın tesislerine sadece hasta olduğunuz için gitmeyin. Sağlık Bakanlığımıza, sağlıklı kalmak için de lütfen başvurun. Onun için Aile Sağlığı Merkezlerimiz, Sağlıklı Hayat Merkezlerimizin birinci basamak temel sağlık hizmetlerimiz sizin emrinizde. Toplum Sağlığı Merkezlerimizde dahi Türkiye'de sağlıklı yaşamı, sağlıklı kalmayı önemsememiz gerekir. Çünkü toplumumuzun maalesef yüzde 65'i kilolu, hareketsiz yaşam ve kilo beslenme sorunlarımız risk altında. O nedenle biz de biliyorsunuz bir kampanya başlattık. 'Hareket yaşını öğren, sağlıklı yaşa' diye. Şu ana kadar 1 milyon 200 bin kişiyi hareket konusunda, kas kuvveti konusunda, yaşı konusunda fizyoterapistlerimize yönlendiriyoruz. Lütfen Sağlıklı Hayat Merkezlerine, aile hekimliklerine gidin. Diyetisyen, psikolog, fizyoterapistlerin aynı zamanda kanser taramalarının ücretsiz yapıldığı hizmetlerimizden yararlanın. Biz sizin öncelikli olarak sağlıklı kalmanızı istiyoruz. Onun haricinde bugün Aksaray'da gördüğünüz gibi Türkiye sağlık hizmetleri kapsamında dünyanın en iyi sağlık hizmetlerini sunuyor. Bunun için de gece gündüz çalışmaya devam ediyoruz "diye konuştu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı