Bakan Memişoğlu, "sağlık elçisi" çocukların 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutladı

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, 2 bin 36 "sağlık elçisi" çocuğun 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı gönderdiği mektupla kutladı.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre Memişoğlu, Bakanlığın merkez teşkilatında çalışanların 6 ile 12 yaş arasındaki "sağlık elçisi" çocuklarına mektup yolladı.

Mektubunda bugünün, çocuklara armağan edilmiş çok özel bir bayram olduğunu belirten Memişoğlu, "Sen de bu güzel bayramın en önemli kahramanlarından birisin. Sana neşe, sağlık ve bol bol oyun dolu günler diliyorum." ifadelerine yer verdi.