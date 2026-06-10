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Bakan Memişoğlu: Gazze'de hastaneleri bombalayan bir zihniyetin Cumhurbaşkanımıza yönelik sözleri, suçluluk psikolojisinin tezahürüdür

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Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Gazze'de hastaneleri bombalayan zihniyetin Cumhurbaşkanı'na yönelik sözlerini suçluluk psikolojisinin aciz bir tezahürü olarak nitelendirdi.

SAĞLIK Bakanı Kemal Memişoğlu, " Gazze'de hastaneleri bombalayan bir zihniyetin; ömrünü insanlığın selametine vakfeden Sayın Cumhurbaşkanımıza yönelik sözleri, suçluluk psikolojisinin aciz bir tezahürüdür" dedi.

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, sanal medya üzerinden yaptığı paylaşımda, "Gazze'de hastaneleri bombalayan ve masum kanıyla beslenen bir zihniyetin; ömrünü insanlığın selametine vakfeden Sayın Cumhurbaşkanımıza yönelik sözleri, suçluluk psikolojisinin aciz bir tezahürüdür. Netanyahu, tarihin utanç sayfalarında bir 'yıkım figürü' olarak anılmaya mahkumdur. Buna karşın Sayın Cumhurbaşkanımız, sadece Türkiye'nin değil, tüm mazlumların sığındığı yıkılmaz bir vicdan kalesidir. Siz ölümü kutsarken, biz liderimizin 'Daha Adil Bir Dünya' vizyonuyla barışın ve hakikatin tarafında durmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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