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Sağlık Bakanı'ndan Jandarma'nın 187. yıl dönümüne kutlama

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Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Jandarma Teşkilatının 187. kuruluş yıl dönümünü kutladı.

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Jandarma Teşkilatının 187. kuruluş yıl dönümünü kutladı.

Bakan Memişoğlu, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda şunları kaydetti:

"Vatanımızın huzuru ve milletimizin güvenliği için gece gündüz demeden görev yapan kahraman Jandarma Teşkilatımızın 187. kuruluş yıl dönümü kutlu olsun. Aziz şehitlerimizi ve kahraman gazilerimizi rahmetle anıyorum. Jandarma Genel Komutanlığımızın asil evlatlarına şükranlarımı sunuyorum."

Kaynak: AA / Dilhan Türker Yıldız
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