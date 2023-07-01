Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Mahinur Özdemir, Adıyaman'a gelerek bir dizi temas gerçekleştirdi. İlk olarak Adıyaman Valiliği'ni ziyaret eden Bakan Özdemir, daha sonra toplantı düzenledi ve Adıyaman Belediyesini ziyaret etti.

Bakan Mahinur Özdemir Adıyaman'da temaslarda bulundu

ADIYAMAN - Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Mahinur Özdemir, bir dizi temaslarda bulunmak üzere Adıyaman'a geldi.

Sabah saatlerinde Adıyaman'a gelen Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Mahinur Özdemir'in ilk programı, Adıyaman Valiliği oldu. Adıyaman Valisi Osman Varol ve il protokolünden kenttin durumu hakkında bilgiler aldı. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Mahinur Özdemir, daha sonra burada toplantı düzenledi. Yapılan toplantı basına kapalı bir şekilde yapıldı. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Mahinur Özdemir, daha sonra Adıyaman Belediyesini ziyaret etti.