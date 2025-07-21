Bakan Kurum'u kızdıran olay! Herkesin içinde fırçaladı: Toplantı yapmayın, iş yapın

Bakan Kurum'u kızdıran olay! Herkesin içinde fırçaladı: Toplantı yapmayın, iş yapın
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Bakan Kurum'u kızdıran olay! Herkesin içinde fırçaladı: Toplantı yapmayın, iş yapın
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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Malatya'daki inşa çalışmalarını yerinde inceledi. Valilik binası, çarşılar ve şehir merkezi gibi alanlarda denetim yapan Kurum, çalışmaların hızlandırılması için talimat verdi. Müteahhitlere "Çalışmazsanız gereğini yaparım" diyerek uyarıda bulunan Kurum, gece-gündüz çalışılmasını istedi ve "Toplantı değil, iş yapın" mesajı verdi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Malatya programı kapsamında kentte devam eden inşa çalışmalarıyla ilgili son durumu Malatya Büyükşehir Belediyesi'nde düzenlenen koordinasyon toplantında değerlendirdi. Malatya Valisi Seddar Yavuz, Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er ve ilçe belediye başkanlarının katıldığı toplantıda yetkililerden bilgi alan Bakan Kurum, vatandaşların talepleri doğrultusunda yeni talimatlar verdi.

YAPIMI TAMAMLANAN VALİLİK BİNASINDA İNCELEME

Bakan Kurum, toplantının ardından beraberinde yerel yöneticiler ve bakanlık yetkilileri ile birlikte yapımı tamamlanan ve önümüzdeki ay hizmete girecek olan valilik binasında inceleme yaptı. Bakan Kurum valiliğin çevre düzenlemesinin de hızla tamamlanması için yetkililere talimat verdi.

"ÇALIŞMAZSANIZ BEN DE GEREĞİNİ YAPARIM…"

Bakan Kurum daha sonra Bakırcılar Çarşısı, Kuyumcular Çarşısı, Şire Pazarı ve Kasaplar Çarşısı ile şehir merkezinde incelemelerde bulundu. Bakırcılar Çarşısı'nda çalışmaların hızla tamamlanması gerektiğine dikkat çeken Bakan Kurum, müteahhitleri yanına çağırıp inşaatlarla ilgili izahat istedi. İki şantiyede 867 kişinin çalıştığını öğrenen Bakan Kurum bu sayının yetersiz olduğunu belirtip şu uyarıları yaptı: Niye daha fazla değil? İki şantiye de 24 saat çalışacak. Çalışacaksınız, hakkedişinizi alacaksınız. Ertesi gün paranızı alacaksınız. Burası bitecek. Çalışmazsanız ben de o çalışmadığınız süreçte gereğini yaparım. Bitirin; biz de size ne destek verilmesi gerekiyorsa verelim. Her iskelede adam olacak. Ben 1 ay sonra buraya geldiğimde buranın asfaltı vs bitecek.

"TOPLANTI YAPMAYIN İŞ YAPIN"

Bakan Kurum, müteahhidin "Farkındayız Bakanım her gün de toplantı yapıyoruz" sözlerine, "Toplantı yapmayın iş yapın. Burayı ben özellikle gece takip edeceğim. Gece de adam çalışacak gündüz de" yanıtını verdi.

Olgun Kızıltepe
Olgun Kızıltepe
Haberler.com - Politika
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Yorumlar (21)

Haber YorumlarıAli Veli:

Kibre bak artist.

Yorum Beğen139
Yorum Beğenme169
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıDoğruya doğru:

ne kibiri sende var kibir adam görevini yapıyor ihaleyi almış çalışmıyor adam iş veriyorum ihale veriyorum çalışın diyor helal olsun bakana

yanıt109
yanıt23
Haber YorumlarıSu ile Çok Oluyor:

Ali yazar. Veli bozar. İş yapmışım. Neye Yarar.

yanıt9
yanıt13
Haber YorumlarıMusty:

olmasi gereken yatana firca cekilir

yanıt43
yanıt4
Haber YorumlarıŞevki Sünger:

Bu adamı görünce aklıma kemal sunal geliyor komik saskin Adam kemal sunal roll icabi bu gerçekte

yanıt7
yanıt27
Haber YorumlarıMGk:

İstanbul şu adamı kaybetti gittik anahtarı bir hırsıza teslim ettik yazıklar olsun bize

Yorum Beğen159
Yorum Beğenme96
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıNurettin:

gece çalışmak yasak bakan bey iş kazası ve ses şikayetı

Yorum Beğen53
Yorum Beğenme94
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıDoğruya doğru:

deprem bölgesinde serbest

yanıt55
yanıt12
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