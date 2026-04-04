Bakan Kurum'dan Van'da meydana gelen 5,2 büyüklüğündeki depreme ilişkin açıklama Açıklaması

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Van'ın Tuşba ilçesinde meydana gelen 5,2 büyüklüğündeki depremde şu ana kadar herhangi bir olumsuzluğun tespit edilmediğini, gelişmeleri takip ettiklerini bildirdi.

Bakan Kurum, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:

"Van'ın Tuşba ilçesinde meydana gelen ve çevre illerde de hissedilen 5,2 büyüklüğündeki deprem nedeniyle tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun. Şu an itibarıyla herhangi bir olumsuzluk tespit edilmemekle birlikte gelişmeleri takip ediyoruz. Olası ihbarlara karşı İl Müdürlüğü ekiplerimiz sahada."