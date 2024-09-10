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Bakan Kurum, İmamoğlu'nu kabul etti! İşte görüşmenin detayları

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31 Mart 2024 seçimlerinde İstanbul için yarışan Murat Kurum ve Ekrem İmamoğlu bir araya geldi. İki ismin görüşmesinin detayları merak konusu oldu. Bakan Kurum, görüşmeyle ilgili "İstanbul'umuzun depreme hazırlığı kapsamında kentsel dönüşüm ile İstanbul ve Boğaz'ın doğal zenginliğinin korunması konularında görüş alışverişinde bulunduk" açıklaması yaptı.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum ile İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, 31 Mart yerel seçimlerinden sonra bir araya geldi. Görüşmenin ana gündem maddesinin İstanbul olduğu öğrenildi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu kabul etti. İmamoğlu'nun talebi üzerine gerçekleşen görüşme yaklaşık 1,5 saat sürdü.

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Bakanlıkta gerçekleşen kabul sonrası sosyal medya hesabından paylaşım yapan Bakan Kurum, "İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Ekrem İmamoğlu'nu bakanlığımızda kabul ettik. Bakanlık olarak çok önemsediğimiz İstanbul'umuzun depreme hazırlığı kapsamında kentsel dönüşüm ile İstanbul ve Boğaz'ın doğal zenginliğinin korunması konularında görüş alışverişinde bulunduk. Yerel yönetimlerle istişarelerimiz devam edecek" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Haberler.com / Politika

Ekrem İmamoğlu Murat Kurum Politika İstanbul Yaşam

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Yorumlar (2)

Mehmet Mutlu:

reis işi biliyor

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MÜCAHİT KELEŞ:

Öle Ayana gelirsin eko

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