Bakan Kurum, İmamoğlu'nu kabul etti! İşte görüşmenin detayları

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum ile İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, 31 Mart yerel seçimlerinden sonra bir araya geldi. Görüşmenin ana gündem maddesinin İstanbul olduğu öğrenildi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu kabul etti. İmamoğlu'nun talebi üzerine gerçekleşen görüşme yaklaşık 1,5 saat sürdü.

MURAT KURUM: YEREL YÖNETİMLERLE İSTİŞARELERİMİZ DEVAM EDECEK

Bakanlıkta gerçekleşen kabul sonrası sosyal medya hesabından paylaşım yapan Bakan Kurum, "İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Ekrem İmamoğlu'nu bakanlığımızda kabul ettik. Bakanlık olarak çok önemsediğimiz İstanbul'umuzun depreme hazırlığı kapsamında kentsel dönüşüm ile İstanbul ve Boğaz'ın doğal zenginliğinin korunması konularında görüş alışverişinde bulunduk. Yerel yönetimlerle istişarelerimiz devam edecek" ifadelerini kullandı.