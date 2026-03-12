Bakan Kurum COP31 Sürecine İlişkin Düzenlenen Basın Toplantısında Konuştu

ÇEVRE Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum , COP31 Başkanlığı sürecine ilişkin düzenlenen basın toplantısında konuştu. Bakan Kurum, " Enerji alanında olduğu gibi iklim krizinde de kritik bir eşikte bulunuyoruz. Dünyamız yaşadığımız orman yangınları kuraklık su stresi biyolojik çeşitlilik kaybı gıda ve enerji sistemleri üzerinde baskılarla karşı karşıya " dedi.

Çevre Şehircilik Ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum COP31 Başkanlığı sürecine ilişkin düzenlenen basın toplantısında konuştu. Toplantıya Uluslararası Enerji Ajansı Başkanı Fatih Birol ve davetliler katıldı. Bakan Kurum konuşmasında "Bugün dünyanın, özellikle son dönemde en önemli konusu enerjinin ve iklim politikalarının kesiştiği bir eşikteyiz. Son yıllarda yaşanan jeopolitik gelişmeler ve çatışmalar, enerji arz zincirinin kırılganlığını bir kez daha ortaya koymuş, enerji güvenliği yeniden stratejik bir öncleik haline gelmiştir ki, bugün yaşadığımız savaşlar bunu net bir şekilde göstermektedir. Bu noktada Uluslararası Enerji Ajansı enerj güvenliği ve dönüşümü alanında belirleyici bir rol üstlenmiş ve bu alanda çok kritik bir referans haline gelmiştir. Enerji alanında olduğu gibi iklim krizinde de kritik bir eşikte bulunuyoruz. Dünyamız yaşadığımız orman yangınları kuraklık su stresi biyolojik çeşitlilik kaybı gıda ve enerji sistemleri üzerinde baskılarla kaşrı karşıya " dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı