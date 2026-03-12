Haberler

Bakan Kurum COP31 Sürecine İlişkin Düzenlenen Basın Toplantısında Konuştu

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, COP31 Başkanlığı sürecinde enerji ve iklim politikalarının kesişiminde kritik bir eşikte bulunduklarını vurguladı. Orman yangınları, kuraklık ve biyolojik çeşitlilik kaybı gibi sorunlarla yüzleşen dünyamızın, enerji güvenliği açısından da zorlu bir dönemden geçtiğini ifade etti.

ÇEVRE Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, COP31 Başkanlığı sürecine ilişkin düzenlenen basın toplantısında konuştu. Bakan Kurum, "Enerji alanında olduğu gibi iklim krizinde de kritik bir eşikte bulunuyoruz. Dünyamız yaşadığımız orman yangınları kuraklık su stresi biyolojik çeşitlilik kaybı gıda ve enerji sistemleri üzerinde baskılarla karşı karşıya " dedi.

Çevre Şehircilik Ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum COP31 Başkanlığı sürecine ilişkin düzenlenen basın toplantısında konuştu. Toplantıya Uluslararası Enerji Ajansı Başkanı Fatih Birol ve davetliler katıldı. Bakan Kurum konuşmasında "Bugün dünyanın, özellikle son dönemde en önemli konusu enerjinin ve iklim politikalarının kesiştiği bir eşikteyiz. Son yıllarda yaşanan jeopolitik gelişmeler ve çatışmalar, enerji arz zincirinin kırılganlığını bir kez daha ortaya koymuş, enerji güvenliği yeniden stratejik bir öncleik haline gelmiştir ki, bugün yaşadığımız savaşlar bunu net bir şekilde göstermektedir. Bu noktada Uluslararası Enerji Ajansı enerj güvenliği ve dönüşümü alanında belirleyici bir rol üstlenmiş ve bu alanda çok kritik bir referans haline gelmiştir. Enerji alanında olduğu gibi iklim krizinde de kritik bir eşikte bulunuyoruz. Dünyamız yaşadığımız orman yangınları kuraklık su stresi biyolojik çeşitlilik kaybı gıda ve enerji sistemleri üzerinde baskılarla kaşrı karşıya " dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
MSB: İncirlik bir Türk üssüdür

Bu mesaj kime? MSB, İncirlik'le ilgili tartışmalara noktayı koydu
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Meral Akşener iftarda ortaya çıktı! Son hali dikkat çekti

Bu halini unutun! Meral Akşener iftarda ortaya çıktı
Kızını istismar ederken suçüstü yakalanan sapık babaya beraat! Genç kız isyan etti

Öz kızını istismar ederken suçüstü yakalandı! Karar isyan ettirdi
Jandarma flamingolar için 24 saat mesaide

Jandarmanın 7/24 nöbet tuttuğu baraj
Girdiği markette kabusu yaşadı: Valizin altından kan damlıyor

Markette kabusu yaşadı: Valizin altından kan damlıyor
Meral Akşener iftarda ortaya çıktı! Son hali dikkat çekti

Bu halini unutun! Meral Akşener iftarda ortaya çıktı
Tahran yönetiminde deprem! Savaşta 2 kritik ismi kaybettiler

Tahran yönetiminde deprem! Savaşta 2 kritik ismi kaybettiler
İran'ı vururken fark ettiler! İsrail'in aklını alan Türkiye gerçeği

İsrail'in aklını alan Türkiye gerçeği