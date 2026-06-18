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Bakan Kurum, Emine Erdoğan'la Sıfır Atık ve COP31'ı görüştü

Bakan Kurum, Emine Erdoğan'la Sıfır Atık ve COP31'ı görüştü
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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakan Murat Kurum, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ı ziyaret ederek, başta Sıfır Atık olmak üzere çevre politikaları, yeni projeler ve COP31 hazırlıklarına dair bilgi vererek istişarede bulunduklarını açıkladı.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakan Murat Kurum, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ı ziyaret ederek, başta Sıfır Atık olmak üzere çevre politikaları, yeni projeler ve COP31 hazırlıklarına dair bilgi vererek istişarede bulunduklarını açıkladı.

Emine Erdoğan ve Bakan Kurum arasında gerçekleşen görüşmede Sıfır Atık ve çevre politikalarının yanı sıra Tükiye'nin Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi (BMİDÇS) 31. Taraflar Konferansı'na (COP31) ev sahipliğine ilişkin çalışmalar ele alındı. Bakan Kurum, Birleşmiş Milletler (BM) Sıfır Atık Yüksek Düzeyli Şahsiyetler Danışma Kurulu Başkanı ve Sıfır Atık Vakfı Onursal Başkanı Emine Erdoğan'a, COP31 hazırlıklarıyla ilgili bilgilendirme yaptı.

Bakan Kurum, Külliye'de gerçekleşen görüşmeye ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Saygıdeğer Emine Erdoğan Hanımefendi'yi ziyaret ederek başta Sıfır Atık olmak üzere çevre politikalarımıza dair bilgi verdik. Ülkemizin dört bir köşesinde sürdürdüğümüz çalışmaların yanı sıra 'Daha temiz, daha yeşil bir dünya' anlayışıyla hayata geçireceğimiz yeni projelerimizi ve COP31 hazırlıklarımızı anlatarak istişare ettik. Saygıdeğer Hanımefendi'ye, çevre konusundaki hassasiyeti, kıymetli destekleri ve nazik kabulleri için şükranlarımı sunuyorum" dedi. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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