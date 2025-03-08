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Bakan Kurum Depremzede Aileyi Ziyaret Etti

Bakan Kurum Depremzede Aileyi Ziyaret Etti
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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde depremde ailesini kaybeden Ömer Gürbüz'ü ziyaret etti. Bakan Kurum, depremzedelere umut vererek birlikte zorlukları aşacaklarını söyledi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, depremde babası Alper Gürbüz'ü, kardeşleri 15 yaşındaki Kadir, 12 yaşındaki Muhammed ve 8 yaşındaki Yasin'i kaybeden Ömer Gürbüz'ün evine konuk oldu.

Bakan Kurum, Malatya'nın Yeşilyurt ilçesine bağlı Yakınca Mahallesi'ndeki TOKİ konutlarını ziyaret etti. Bakan Kurum, depremde babası Alper Gürbüz'ü, kardeşleri 15 yaşındaki Kadir, 12 yaşındaki Muhammed ve 8 yaşındaki Yasin'i kaybeden Ömer Gürbüz'ün evine konuk oldu. Kendisi de depremde bir bacağını ve bir kolunu kaybeden Ömer, ailesinin hayatta kalan tek ferdi olan annesiyle birlikte TOKİ konutlarında yeniden hayata tutunmaya çalıştığını anlattı. Bir süre önce işe girdiğini belirten depremzede genç, Bakan Kurum'u görünce çok mutlu olduğunu söyledi.

"Hep birlikte o zor günleri atlatacağız"

Depremzede genç ile sohbet eden Bakan Kurum, "Sayın Cumhurbaşkanımızın size geçmiş olsun dilekleri var. Biz ilk gün de buradaydık son güne kadar da bütün ekibimizle burada olacağız. Sizlere sözümüzü tutmak için gece gündüz çalışacağız. Hep birlikte üstesinden geleceğiz hep birlikte o zor günleri atlatacağız. İnşallah umut dolu geleceğe güvenle bakacağımız günlerin inşasını hep birlikte gerçekleştireceğiz. Zor bir süreç Allah sabır versin geride kalanlara uzun ömürler versin. Hep beraber Malatya'mız, 11 ilimiz için mücadele edeceğiz. Sizlerle birlikte el ele üstesinden geleceğiz" dedi.

Bakan Kurum ve beraberindekiler depremde hayatını kaybeden vatandaşlar için hep birlikte dua etti.

Bakan Murat Kurum, ev ziyaretinin ardından site bahçesindeki vatandaşlarla da bir araya geldi. Görme engelli bir vatandaşın taleplerini dinleyen Bakan Kurum, kentin yeniden inşa sürecinde engelli dostu alt yapı hizmetlerinin de sunulacağının altını çizdi. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
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