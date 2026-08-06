Bakan Kurum'dan Milli Dayanışma Vurgusu

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, "Milli Dayanışma. Ebedi kardeşlik.. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın ortaya koyduğu Terörsüz Türkiye vizyonu, devletimizin kararlı duruşunu, milletimizin ortak iradesini ve Türkiye Yüzyılı hedeflerini daha da güçlendiren tarihi bir dönüm noktasıdır." ifadelerini kullandı.

Bakan Kurum, sosyal medya hesabından, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığınca "Milli Dayanışma" etiketiyle dijital medya platformlarında başlatılan iletişim kampanyasına ilişkin paylaşımda bulundu.

Kurum, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Milli Dayanışma. Ebedi kardeşlik. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın ortaya koyduğu Terörsüz Türkiye vizyonu, devletimizin kararlı duruşunu, milletimizin ortak iradesini ve Türkiye Yüzyılı hedeflerini daha da güçlendiren tarihi bir dönüm noktasıdır. Kardeşliğimizden aldığımız güçle, yatırımların arttığı, kalkınmanın hızlandığı ve Türkiye'nin her alanda daha da güçlendiği bir geleceği hep birlikte inşa etmeye devam edeceğiz."

Kaynak: AA