Bakan Kurum'dan Kurban Bayramı Mesajı: Adalet ve Barış Dileği

Bakan Kurum'dan Kurban Bayramı Mesajı: Adalet ve Barış Dileği
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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Kurban Bayramı dolayısıyla yaptığı açıklamada, Gazze'deki soykırıma son verilmesi ve deprem felaketinden etkilenenlerin yeniden yuvalarına kavuşması dileğinde bulundu.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, sosyal medya hesabından Kurban Bayramı mesajı paylaştı.

Bakan Kurum, Kurban Bayramı dolayısıyla paylaştığı mesajında, "Kurban Bayramı'nın aziz milletimize huzur, sağlık ve mutluluk getirmesi duasıyla, Gazze'de yaşanan insanlık dışı soykırımın sona ermesi, adalet ve barışın bir an önce tesis edilmesi dileğiyle, Deprem felaketinden etkilenen kardeşlerimizi asla yalnız bırakmadan, yeni yuvalarına kavuştuklarını görmenin verdiği heyecanla, bayramımız mübarek, geleceğimiz aydın olsun" ifadelerine yer verdi. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
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