Bakan Kurum'dan Geri Dönüşüm İçin Animasyon Filmi

Bakan Kurum'dan Geri Dönüşüm İçin Animasyon Filmi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Çevre Haftası kapsamında geri dönüşümü anlatan 'Minik DOA'lar animasyon filmini sosyal medya üzerinden paylaştı. Film, çocuklara dönüşüm bilincini eğlenceli bir dille aktarıyor.

Bakan Kurum'dan animasyon filmli paylaşım

ANKARA - Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Çevre Haftası kapsamında Depozito Yönetim Sistemi'yle geri dönüşümü anlatan Minik DOA'lar animasyon filmini paylaştı.

Bakanı Kurum, Çevre Haftası dolayısıyla Depozito Yönetim Sistemi'yle geri dönüşümü anlatan Minik DOA'lar animasyon filmini paylaştı. Bakan Kurum, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Çocuklarımızın bu akşamki uyku hikayesi bizden. Yeşil Gelecek Adası'nın minik DOA'larıyla tanışalım" ifadelerini kullandı.

Animasyon filminde Depozitosu Olan Ambalajlar makinesine bırakılan bir plastik şişenin geri dönüşümü, yapay zeka destekli 'minyatür işçiler' tekniği ile görselleştirildi. Yeşil Gelecek Adası'nda yaşayan 'Minik DOA' kahramanlarının geri dönüşüm dünyası masalsı bir dille anlatıldı. Filmle "Yeterince var" sloganı da hatırlatılarak, Sıfır Atık Hareketi'ne dikkat çekildi.

"Depozito sistemi tüm Türkiye'ye yayılacak"

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'na bağlı Türkiye Çevre Ajansı'nın uygulayıcısı olduğu Depozito Yönetim Sistemi, 2019 yılında pilot ilçe olarak Ankara Kızılcahamam'da, il olarak ise Şubat 2025 itibarıyla Sakarya'da uygulamaya alındı. Başarıyla devam eden sistem sayesinde sadece Kızılcahamam'da yılda ortalama 472 ton atık geri dönüştürülürken, Sakarya'da 1,5 ayda 100 ton atık cam toplandı. Pilot bölge uygulamaları kapsamında Erzurum, Samsun, Mersin, Gaziantep, Konya ve İzmir'de de kurulum çalışmaları başlatıldı. 2026 yılı başında tüm Türkiye'de Depozito Yönetim Sistemi'nin uygulanması planlanıyor.

"Doa uygulaması nasıl çalışıyor?"

Bu sistemle DOA logosu olan plastik ve cam şişeler ile alüminyum ambalajlar DOA İade Makineleri'ne bırakılıyor. Ambalaj başı belirlenen tutar vatandaşların cep telefonlarına yükledikleri dijital cüzdan uygulamasında birikiyor. Böylece geri dönüşüm bilinci yaygınlaştırılırken, vatandaş da kazanıyor. Uygulamada biriken tutar, anlaşmalı mağazalar, marketler ve restoranlarda QR okutularak kullanılıyor. Yine biriken bakiye, transfer yoluyla banka hesaplarına aktarılabiliyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / MUSA ERDOĞAN - Politika
Beyaz Saray: Donald Trump Türkiye'de Zelenski ve Putin ile görüşmeye açık

Erdoğan'ın "Türkiye" çağrısına Trump'tan yanıt
İşte Rusya'nın Ukrayna'ya sunduğu ateşkes şartları

İşte Rusya'nın Ukrayna'ya sunduğu "ateşkes" şartları
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yakın zamanda enerji konusunda müjdelerimiz olacak

Kabine sonrası heyecanlandıran açıklama: Yakında müjdelerimiz olacak
Büyükçekmece Belediye Başkanı Akgün'den evinden çıkan balya balya paralara yanıt: Oğlumun

CHP'li Belediye Başkanı'ndan evinden çıkan balya balya paralara yanıt
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Belediye mi işçiler mi? CHP lideri Özel, İzmir'deki grev için tarafını seçti

Belediye mi işçiler mi? Özel, İzmir'deki grev için tarafını seçti
Hande Erçel ve Barış Arduç'un başrollerinde yer aldığı Aşkı Hatırla'nın ikinci tanıtımı yayınlandı

Yine aynı ikili! Yerli dizide sınırları zorlayan görüntü
Bir zamanlar Giresunspor'daydı! Borja Sainz adım adım İspanyol devine gidiyor

Bir zamanlar Giresunspor'daydı! İspanyol devine transfer oluyor
Bu haber hakkında ne düşünüyorsunuz?
500
75 bini aşkın kaçak hacı adayı geri gönderildi

Hacca giden 75 bin kişi geri gönderildi
Ozan Akbaba ailesi için Mardin'e yerleşiyor

Ünlü oyuncudan radikal karar! İstanbul'u terk ediyor
Sivasspor'da Rıza Çalımbay dönemi sona erdi

Yönettiği iki takım küme düşmüştü! Rıza Çalımbay'a bir kötü haber daha
Tatil fotoğrafları Real Madrid'de şok etkisi yarattı: Dünya Arda Güler'e henüz hazır değil

Tatil fotoğrafları şok etkisi yarattı: Dünya Arda'ya henüz hazır değil
Bonservis rekoru kıracak! İşte Fenerbahçe'nin yeni forveti

Bonservis rekoru kıracak! İşte Fenerbahçe'nin yeni forveti
Yargı paketi Ahmet Türk'ü de tatmin etmedi: Hayal kırıklığı yarattı, endişelerimiz büyüdü

Ahmet Türk, büyük hayal kırıklığı yaşadı: Endişelerimiz büyüdü
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.