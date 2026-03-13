Bakan Kurum, BM Habitat İcra Direktörü Rossbach ile görüştü

ÇEVRE, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Birleşmiş Milletler (BM) Habitat İcra Direktörü Anaclaudia Rossbach ile Bakü'de bir araya geldi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, sanal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Küresel Bakü Forumu vesilesiyle BM Habitat İcra Direktörü Sayın Anaclaudia Rossbach ile ikili bir görüşme gerçekleştirdik. İklim diplomasisi kapsamında yürüttüğümüz çalışmaları ve COP sürecine yönelik yaklaşımımızı paylaştık. Önümüzdeki dönemde İstanbul'da kurulacak bölgesel ofisin de katkısıyla BM Habitat ile iş birliğimizin daha da güçleneceğine inanıyoruz" ifadelerini kullandı.

BM TİCARET KONFERANSI GENEL SEKRETERİ GRYNSPAN İLE GÖRÜŞME

Bakan Kurum, temasları kapsamında Birleşmiş Milletler Ticaret Konferansı (UNCTAD) Genel Sekreteri Rebeca Grynspan ile de görüştüğünü belirterek, "Birleşmiş Milletler Ticaret Konferansı Genel Sekreteri Sayın Rebeca Grynspan ile bir araya geldik. Sayın Grynspan'e, Türkiye olarak küresel ticaretin daha sürdürülebilir hale getirilebilmesi yönündeki çabaları desteklediğimizi belirttim. Ev sahipliği yapacağımız COP31'in, küresel iklim hedefleri ile kalkınma ve ticaret politikaları arasında uyumu güçlendirmek için önemli bir fırsat olacağını ifade ettim. Sayın Sekreter'e bu verimli görüşme için teşekkür ediyorum" dedi.

BAKÜ TÜRK ŞEHİTLİĞİ'NE ZİYARET

Bakan Kurum, Azerbaycan temasları kapsamında Bakü Türk Şehitliği'ni de ziyaret etti. Ziyarete ilişkin görselleri paylaşan Kurum, "Aziz şehitlerimizi rahmetle anıyoruz" notunu düştü.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
