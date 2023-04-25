Bakan Kirişci: Ülkenin ihtiyaçları yerli ve milli olarak üretilmeye devam edecek

TARIM ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, "Üreticilerimiz Allah'ın izniyle bu sözleşmeli besicilik, sözleşmeli süt inekçiliği sayesinde yarın, bugünden daha iyi, düzenli ve öngörülebilir gelirlere kavuşacak.

TARIM ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, "Üreticilerimiz Allah'ın izniyle bu sözleşmeli besicilik, sözleşmeli süt inekçiliği sayesinde yarın, bugünden daha iyi, düzenli ve öngörülebilir gelirlere kavuşacak. Bu ülkenin ihtiyaçları yine yerli ve milli olarak üretilmeye devam edecek" dedi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı, AK Parti Trabzon Milletvekili Adayı Adil Karaismailoğlu ile Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, Trabzon'un Akçabat ilçesinde Et ve Süt Kurumu Trabzon Et Kombinası açılış törenine katıldı.