Bakan Kirişci: Tahıl koridoru ile buğdayın tonu 330 dolarlara geriledi (2)

'TOHUMLA İLGİLİ MEVZUATLARI ÜLKEYE KAZANDIRDIK'

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, Tarla Bitkileri Merkez Araştırma Enstitüsü'nde düzenlenen 'Dünya Gıda Güvenliği Buluşması'nın ardından etkinliğe katılan yabancı uyruklu öğrencilerle birlikte Türkiye Tohum Gen Bankası'nı gezdi. Daha sonra gazetecilere konuşan Bakan Kirişci, AK Parti hükümetleri ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, ülkeye çağ atlattığını söyledi. Türkiye Tohum Gen Bankası'nın da bu kapsamda elde edilen kazanımlardan olduğu kaydeden Kirişci, "Mevzuat olursa bu alandaki gelişmeler birbirini takip eder. Benim de Meclis'te Tarım Komisyonu başkanı olduğum dönemde, ıslahatçılık ve tohumla ilgili mevzuatları ülkeye kazandırdık. Türkiye'de 12 binin üzerinde türlerimiz var. Bunların yaklaşık 3 bini endemik ve kendi coğrafyamıza ait. Dolayısıyla bunların korunması ve bizden sonraki nesillere aktarılması ancak bu tür gen merkezleri sayesinde olabilirdi. 'Bu ülkenin çeşitleri yok ediliyor' ya da 'Bu ülkenin tohumları ithal ediliyor' gibi yaygaralar koparılıyor, bu alanda çalışan insanlarımıza haksızlık yapılıyor" dedi.