Bakan Karaismailoğlu: Eski günlere geri dönemeyiz, bedel ödeyemeyiz

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Trabzon'da esnaf ile bir araya gelerek yaptığı konuşmada, Türkiye'nin büyümesini, gelişmesini istemeyenlerin farklı yollardan ülkenin içine sızmaya çalıştığını belirtti. Ayrıca, yatırımlar ve turizm sektörü hakkında da açıklamalarda bulundu.

ULAŞTIRMA ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, "Eski günlere tekrar geri dönemeyiz, bedel ödeyemeyiz. Karşımızdakileri görüyorsunuz. Türkiye'nin büyümesini, gelişmesini istemeyenler, farklı yollardan ülkenin içine sızmaya çalışıyor. Ama bunlara tabii ki geçit vermeyeceğiz" dedi.

AK Parti'nin Trabzon 1'inci sıra milletvekili adayı da olan Bakan Karaismailoğlu, kentte esnaf ile bir araya geldi. Trabzon'da doğup, büyüdüğünü anlatan Karaismailoğlu, "Bu sokakların bize vermiş olduğu enerjiyle Türkiye'nin 81 vilayetine imza atmaya çalışıyoruz. Çok büyük işler yapıyoruz. Dünyanın en özel işlerini yapıyoruz. Memleketimizin her ferdi bunları çoktan hak ediyordu. Bizim işimiz; milletimize hizmet etmek. Yaptığımız işlerle hem milletimizin hayatını kolaylaştırıyoruz hem de ülkemizin istihdamına, üretimine, ekonomisine, tarımına, hayvancılığına oldukça katkılar yapıyoruz" dedi.

Kuyumculuk sektörünün de gelişen turizmden faydalanması için yapılması gerekenler olduğunu, Kuyumcular Odası Başkanı ile bunu konuşup, değerlendireceklerini söyleyen Karaismailoğlu, "Orta Doğu'dan Trabzon'a gelen turistin buradaki el emeği ürünlere erişmesi için ve onların tanıtılması için ilave işlerin yapılması gerektiğini görüyoruz. Onu da inşallah sizler ile yaparak, doğrudan satışı mümkün kılacak imkanları üreteceğiz" diye konuştu.