Bakan Karaismailoğlu: 20 yılda tam 100 yıllık iş yaptık (2)

'DÜNYANIN GÖZÜ TÜRKİYE'DE'Çubuk'ta yaptığı ziyaretlerin ardından AK Parti Pursaklar İlçe Başkanlığı'na geçen Bakan Karaismailoğlu, Türkiye'nin artık kabına sığmadığını ifade ederek, "Dünyanın neresinde bir kriz olursa, bir sorun olursa, acaba burada Türkiye nasıl bir çözüm üretir diye...

'DÜNYANIN GÖZÜ TÜRKİYE'DE'

Çubuk'ta yaptığı ziyaretlerin ardından AK Parti Pursaklar İlçe Başkanlığı'na geçen Bakan Karaismailoğlu, Türkiye'nin artık kabına sığmadığını ifade ederek, "Dünyanın neresinde bir kriz olursa, bir sorun olursa, acaba burada Türkiye nasıl bir çözüm üretir diye bütün dünyanın gözü Türkiye'de. Malumlarınız Rusya- Ukrayna krizi, sadece iki tarafla görüşen tek bir lider var, o da Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan. Dünya bir tahıl krizinin eşiğindeydi. Yine bunu da çözen Cumhurbaşkanımız ve onun liderliğindeki AK Parti hükümeti" dedi.

Bakan Karaismailoğlu, konuşmasının ardından gençlerle oyun oynadı. Gençlerin yaptığı 'siyasi tabu' oyununa eşlik eden Karaismailoğlu, bir gence İnsansız Hava Aracı'nı (İHA) anlatırken renkli görüntüler ortaya çıktı.