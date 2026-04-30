Bakan Kacır: 'Türk gençliği, tam bağımsız ve müreffeh Türkiye'yi kararlılıkla inşa edecektir'

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, "İnanıyoruz ki Türk gençliği, 'Yapamazsınız, başaramazsınız' diyenlere inat, tam bağımsız ve müreffeh Türkiye'yi kararlılıkla inşa edecektir" dedi.

Bu yıl 57'ncisi düzenlenen 2204-A Lise Öğrencileri Araştırma Projeleri Yarışması ve 20'ncisi düzenlenen 2204-B Ortaokul Öğrencileri Araştırma Projeleri Yarışması'nın ödül töreni, ATO Congresium Kongre ve Sergi Merkezi'nde gerçekleştirildi. Törene Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Muhammet Bilal Macit ile TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Orhan Aydın da katıldı. Törenin açılış konuşmasını yapan Bakan Kacır, teknoloji yolculuğuna katkı sunmak için emek veren tüm gençleri tebrik ederek, bu süreçte onlara rehberlik eden öğretmenlere ve ailelere teşekkür etti. Son 23 yılda Türkiye'yi dönüşümün öncü aktörlerinden biri haline getirdiklerini söyleyen Bakan Kacır, "Bugün üretim kabiliyetini çeşitlendirmiş, sanayi altyapısını güçlendirmiş, Ar-Ge ve yenilik ekosistemini derinleştirmiş bir Türkiye var. Türkiye Yüzyılı'nı vizyondan gerçeğe dönüştürme yolculuğunda emin adımlarla durmaksızın ilerleyen bir Türkiye var. Dosta güven, düşmana korku veren bir savunma sanayii inşa etmiş, yerli otomobilini geliştirerek milletimizle buluşturmuş, gözlerini ufkun ötesine diken, insanlı uzay misyonlarını gerçekleştiren, uydularını, uzay araçlarını yerli ve milli imkanlarla geliştiren bir Türkiye var" diye konuştu.

"Gençlerimizin fikirlerini ürüne dönüştürebilecekleri bir iklim için var gücümüzle çalışıyoruz"

İdeolojik çıkmazlara hapsolmayan, cesur ve meraklı bir neslin yetiştiğini dile getiren Kacır, "Pek çok gelişmiş Avrupa ülkesine nazaran 10-15 yaş genç olan nüfusumuzla bu açıdan büyük bir avantaja sahibiz. TEKNOFEST kuşağı olarak adlandırdığımız bu nesil, hayatın sorunlarına çözüm üretmenin, teknoloji geliştirmenin, ülkesine ve insanlığa değer katmanın en güçlü araçlarından biri olarak bilimi görüyor. Türkiye Yüzyılı'nda hedeflediğimiz tam bağımsız bir Türkiye için yılmadan, pes etmeden azimle yoluna devam ediyor. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı olarak gençlerimizin özgürce hayal kurabilecekleri, özgüvenle adım atabilecekleri ve fikirlerini ürüne dönüştürebilecekleri bir iklim için var gücümüzle çalışıyoruz" açıklamasında bulundu.

"Araştıran, üreten, hayallerini projeye dönüştüren tüm kardeşlerimiz, bizim gönlümüzde çok kıymetlidir"

Yarışmaya değinen Bakan Kacır, "Bu yıl yarışmalarımıza ortaokul kategorisinde 30 bin 960 öğrencimiz 19 bin 437 projesiyle; lise kategorisinde ise 52 bin 96 öğrencimiz 29 bin 739 projesiyle başvurdu. Bu tablo, gençlerimizin 'Milli Teknoloji Hamlesi' ve Türkiye Yüzyılı'nı bilimle inşa etme vizyonumuza ne denli kuvvetle sarıldığını, bu ideali ne kadar sahiplendiğini açıkça ortaya koyuyor. Bugün de burada bölge aşamasını başarıyla geçerek finale kalmaya hak kazanan 396 projenin sahibi 882 öğrencimizle birlikteyiz. Ödül alsın ya da almasın araştıran, üreten, hayallerini projeye dönüştüren tüm kardeşlerimiz, bizim gönlümüzde çok ama çok kıymetlidir" şeklinde konuştu.

"Eğitim hayatınızın her aşamasında yanınızdayız"

Bakan Kacır, çocukların hayallerini gerçeğe dönüştürebilmesi için tüm imkanlarla yanlarında olacaklarının altını çizerek, sözlerine şöyle devam etti:

"Bizler, eğitim hayatınızın her aşamasında projelerinizi geliştirmeniz, fikirlerinizi olgunlaştırmanız ve onları ülkemize değer katacak çalışmalara dönüştürmeniz için her daim yanınızdayız. Ulusal ve Uluslararası Yarışma Katılım Desteği'yle takım olarak geliştirdiğiniz projeleri ulusal ve uluslararası yarışmalara taşımanıza, tecrübe kazanmanıza imkan tanıyoruz. TÜBİTAK Stajyer Araştırmacı Burs Programı (STAR) ile genç araştırmacılarımızın Ar-Ge ve inovasyon dünyasında aktif rol üstlenmelerini sağlıyoruz. Üniversite Öğrencileri Araştırma Projeleri Destekleme Programı ile ön lisans ve lisans öğrencilerimizin proje hazırlama kültürlerini geliştiriyoruz. Bu yıl sonuna kadar sayılarını 100'e çıkaracağımız Milli Teknoloji Atölyeleri ile gençlerimizin teorik bilgiyi pratiğe dönüştürdüğü, takım ruhuyla üretim yaptığı ve yenilikçi projeler geliştirdiği fiziki altyapıyı üniversitelerimizde, bilim merkezlerinde tesis ediyoruz. Üniversitelerimizdeki teknoloji kulüplerini tek çatı altında toplayan 'Milli Teknoloji Kulüpler Birliği Programı'yla gençlerimizin birlikte üretmelerini ve disiplinler arası çalışmalar gerçekleştirmelerini destekliyoruz."

"Türk gençliği, tam bağımsız ve müreffeh Türkiye'yi kararlılıkla inşa edecektir"

Gençlerin sadece araştıran ve geliştiren bireyler değil, aynı zamanda bu fikirleri katma değere dönüştüren birer girişimci olmalarını arzu ettiklerini anlatan Kacır, sözlerini şöyle sürdürdü:

"TÜBİTAK Bireysel Genç Girişim Programı-BiGG, sizlerin daha üniversite sıralarındayken girişimcilik ekosistemiyle tanışmanıza, yenilikçi iş fikirlerinizi olgunlaştırmanıza ve teknoloji tabanlı girişimlere dönüştürmenize imkan sağlıyor. Bu programla gençlerimize yalnızca maddi destek sunmuyor, aynı zamanda eğitim, mentorluk, iş modeli geliştirme ve ticarileşme süreçlerinde de yol arkadaşlığı yapıyoruz. İstiyoruz ki bugün proje yarışmalarında filizlenen fikirleriniz, yarın üniversite laboratuvarlarında gelişsin; teknoloji kulüplerinde güçlensin; girişimcilik programlarımızla ürüne, hizmete ve yüksek katma değerli teknoloji girişimlerine dönüşsün. İnanıyoruz ki Türk gençliği, 'Yapamazsınız, başaramazsınız' diyenlere inat, tam bağımsız ve müreffeh Türkiye'yi kararlılıkla inşa edecektir."

Bakan Kacır, konuşmasının ardından birinci olan öğrencilere ödüllerini takdim etti ve onlarla fotoğraf çektirdi. - ANKARA

