Bakan Işıkhan, Taşkent Büyükelçiliği'ni Ziyaret Etti

ÇALIŞMA ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Türkiye'nin Taşkent Büyükelçiliği'ni ziyaret etti.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Türkiye'nin Taşkent Büyükelçisi Ufuk Ulutaş ile bir araya geldi. Bakan Işıkhan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Taşkent Büyükelçiliğimizi ziyaret ettik. Ülkelerimiz arasında sarsılmaz kardeşliğimizin güçlendirilmesi için gayretle çalışan Sayın Büyükelçimize ve Büyükelçilik personelimize başarılar diliyorum" ifadelerini kullandı.