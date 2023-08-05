Bakan Işıkhan Kocaeli'de fabrika ziyaretleri gerçekleştirdi

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, AK Parti'nin düzenlediği 'Şehir Buluşmaları' kapsamında Kocaeli'de fabrika ziyaretleri gerçekleştirdi ve iş dünyası temsilcileriyle bir araya geldi. Ziyaretlerde kentteki çalışmalar ve iş insanlarının talepleri ele alındı.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, "Şehir Buluşmaları" kapsamında Kocaeli'de fabrika ziyareti gerçekleştirdi, iş dünyası temsilcileriyle bir araya geldi.

Ak Parti tarafından düzenlenen "Şehir Buluşmaları" kapsamında kentte bulunan Işıkhan, AK Parti İl Başkanlığını ziyaretinin ardından Kartepe ilçesinde bulunan Arslanbey Organize Sanayi Bölgesi'ne geçti.

Burada Kolsan Kocaeli Lastik Sanayi AŞ fabrikasını ziyaret eden Işıkhan, işçilerle öğle yemeğinde buluştu.

Daha sonra Uzer Makine ve Kalıp Sanayi AŞ'yi ziyaret eden Bakan Işıkhan, çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Işıkhan, İzmit ilçesindeki Kocaeli Ticaret Odası'nda (KOTO) düzenlenen "İş Dünyası Buluşma Toplantısı'na katıldı.

Basına kapalı gerçekleştirilen programda, kentteki çalışmalar ve iş insanlarının talepleri ele alındı.

Daha sonra Fethiye Caddesi'ne geçen Işıkhan, burada esnaf ziyaretinde bulundu, vatandaşlarla sohbet etti.

Bakan Işıkhan'a ziyaretlerinde, AK Parti Kocaeli Milletvekilleri Veysal Tipioğlu, Radiye Sezer Katırcıoğlu ve Sami Çakır, Vali Seddar Yavuz, Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın ile AK Parti İl Başkanı Şahin Talus da eşlik etti.