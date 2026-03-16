Bakan Işıkhan IPA Projelerini Değerlendirdi

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Dış İlişkiler ve Avrupa Birliği Genel Müdürlüğü tarafından düzenlenen İstihdam, Eğitim ve Sosyal Politikalar Sektörel Operasyonel Programının Uygulanması "Stratejik Koordinasyon ve İş Birliği Çalıştayı"na katıldı. Programda konuşan Bakan Işıkhan, Stratejik Koordinasyon ve İş Birliği Çalıştayı'nın IPA kapsamında yürütülen çalışmaları, kurumsal kazanımları değerlendirmek ve iş birliğini daha ileri bir aşamaya taşımak amacıyla düzenlendiğini kaydetti. Işıkhan, Kadir Gecesi'ni de tebrik ederek, "Bu mübarek gece vesilesiyle Yüce Rabbimizden insanlık için barış, huzur ve esenlikler niyaz ediyorum" dedi.

Işıkhan, 2007 yılından bu yana IPA kapsamında hayata geçirilen bin 200'ü aşkın proje ile önemli çalışmalar gerçekleştirdiklerine vurgu yaparak, "Bu projeler aracılığıyla gençlerin ve kadınların istihdamını destekleyen, kayıtlı istihdamı teşvik eden, mesleki eğitimin kalitesini geliştiren, kız çocuklarının okullaşma ve okula devam oranlarını artıran, hayat boyu öğrenme olanaklarını genişleten ve dezavantajlı bireylerin iş gücü piyasasına katılımını güçlendiren çok sayıda çalışmayı sizlerle birlikte, paydaşlarımızla birlikte hayata geçirdik. Özellikle Bakanlığımızın sorumluluk alanında yer alan Women-up, Edu-Care ve NEET-Pro gibi kadın istihdamını, bakım desteklerini ve gençlerin iş gücü piyasasına katılımını güçlendiren büyük ölçekli projelerimizi bu çalışmaların önemli örnekleri arasında kabul etmekteyiz" dedi.

Yürütülen projelerle ülke genelinde 1 milyon 100 bini aşkın vatandaşın hayatına doğrudan dokunduklarına vurgu yapan Bakan Işıkhan, "IPA kapsamında yürütülen çalışmaların en değerli kazanımlarından biri de Bakanlığımız ile Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu arasında tesis edilen güçlü ve kurumsal iş birliğidir. Zaman içerisinde bu iş birliği, klasik bir 'finansman sağlayıcı-faydalanıcı' ilişkisinin ötesine geçerek, karşılıklı güvene dayalı güçlü bir politika ortaklığına dönüşmüştür. Bu işbirliğinin geliştirilmesinde Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu'nun kıymetli temsilcisi Sayın Yurgis Vilçinskas'ın çok önemli bir rolü bulunmaktadır. Samimi, vizyoner ve destekleyici yaklaşımının önemli olduğunu düşünüyorum. Kendisine huzurlarınızda teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Işıkhan, IPA fonlarının politika uyumunu güçlendiren, kurumsal kapasiteyi geliştiren ve sürdürülebilir çözümler üretilmesine katkı sağlayan stratejik bir mekanizma haline geldiğine değinerek, gerçekleştirilen çalıştayın da tam olarak bu amaca hizmet ettiğini söyledi. Bakan Işıkhan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde insan onuruna yakışır işlerin yapılması, istihdamın geliştirilmesi ve sosyal güvenlik sisteminin sürdürülebilirliği için gece gündüz çalışmaya devam edeceklerinin altını çizdi. Süreçteki destekleri için Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu Temsilcisi Yurgis Vilçinskas'a teşekkür eden Işıkhan, yaklaşan Ramazan Bayramı'nı da tebrik etti. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı