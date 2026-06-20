Haberler

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Işıkhan, Ardahan'da ziyaretlerde bulundu

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Ardahan'da vali, AK Parti ve MHP il başkanlıklarını ziyaret ederek kentteki çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, çeşitli programlara katılmak üzere geldiği Ardahan'da ziyaretlerde bulundu.

Ardahan Valisi Mehmet Fatih Çiçekli'yi makamında ziyaret eden Bakan Işıkhan, Şeref Defteri'ni imzalayıp kentte yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Daha sonra AK Parti Ardahan İl Başkanlığına geçen Işıkhan, İl Başkanı Hakan Aydın ve partililerle bir araya geldi.

Görüşmede, kentte yürütülen çalışmalar ve teşkilat faaliyetleri ele alındı.

Ardından MHP Ardahan İl Başkanlığını ziyaret eden Işıkhan, İl Başkanı Sevim Köseliören ve parti yöneticileriyle görüştü.

Ziyaretlerde AK Parti Ardahan Milletvekili Kaan Koç da yer aldı.

Kaynak: AA / Günay Nuh
Isparta’da kontrolden çıkan tur minibüsü şarampole yuvarlandı: 4 ölü, 16 yaralı

Isparta’da katliam gibi kaza! Çok sayıda ölü ve yaralı var
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Uğurcan Çakır hakkında çok konuşulacak iddia

Uğurcan Çakır hakkında çok konuşulacak iddia
Barış Alper'den ıslıklı protestoya beklenmedik karşılık

Barış'tan ıslıklı protestoya beklenmedik karşılık
Bursa'da facianın eşiğinden dönüldü, bir anda yükselen alevler fabrikaya ulaşamadan söndürüldü

Facianın kıyısından dönüldü, alevler oraya sıçrasaydı felaket olacaktı
Marketten televizyon çalıp kaçan hırsızın terminalde yakalandığı aksiyon dolu anlar kamerada

Yaptığını kimse görmedi sandı, kaçamadan yakalandı

'Cezaevinde Volkan Ayvazlı'ya işkence' iddiasında olayın perde arkası bambaşka çıktı

"Cezaevinde işkence" iddiasında olayın perde arkası bambaşka çıktı
Öğretmenin cinsiyet değiştirdiği iddiası kriz çıkardı! MEB inceleme başlattı

Öğretmen cinsiyet değiştirdi, okulda kriz çıktı
Ahmet Çakar'dan olay iddia: Bahis soruşturmasındaki 4 milli futbolcunun isimlerinin baş harflerini verdi

Başları tehlikede: 4 milli futbolcunun isminin baş harflerini verdi