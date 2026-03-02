Haberler

Bakan Fidan, Ürdünlü mevkidaşı Safadi ile görüştü

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Ürdün Dışişleri Bakanı Ayman Safadi ile telefon görüşmesi yaptı. Görüşmede bölgedeki gelişmeler ve saldırıların sona erdirilmesi için atılabilecek adımlar değerlendirildi.

DIŞİŞLERİ Bakanı Hakan Fidan, bölgedeki son gelişmelere ilişkin Ürdün Dışişleri Bakanı Ayman Safadi ile görüştü.

Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından alınan bilgiye göre; Hakan Fidan, Ürdün Dışişleri Bakanı Ayman Safadi ile bugün bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede, bölgedeki son gelişmeler siyasi, güvenlik ve insani boyutlarıyla ele alındı. Ayrıca saldırıların sona erdirilmesi, gerilimin azaltılması ve ilgili aktörlerle yürütülecek diplomatik girişimlerin güçlendirilmesi amacıyla atılabilecek adımlar değerlendirildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

