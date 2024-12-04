Bakan Hakan Fidan, NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı'na Katıldı
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Brüksel'de düzenlenen NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı'nın ikinci gün oturumuna katılarak, mevkidaşlarıyla kısa görüşmeler yaptı.
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Brüksel'de NATO Dışişleri Bakanları Toplantısına katıldı.
Dışişleri Bakanı Fidan, Belçika'nın başkenti Brüksel'de düzenlenen NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı'nın ikinci gün oturumuna katıldı. Bakan Fidan, oturum öncesi salonda bazı mevkidaşlarıyla ayaküstü görüştü. - BRÜKSEL