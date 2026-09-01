Adalet Bakanı Gürlek, Yunan mevkidaşıyla adli iş birliğini görüştü

Adalet Bakanı Akın Gürlek, Yunanistan Adalet Bakanı Yorgos Floridis ile video konferans yöntemiyle görüştü. Gürlek, "Bakanlıklarımız arasındaki diyaloğu karşılıklı güven temelinde sürdürecek, adli iş birliğimizi somut ve kalıcı adımlarla daha ileriye taşıyacağız" dedi.

Bakan Gürlek, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Yunanistan Adalet Bakanı Yorgos Floridis ile video konferans yöntemiyle verimli bir görüşme gerçekleştirerek adalet alanındaki iş birliğimizi değerlendirdik. Başta adli yardımlaşma olmak üzere, sınır aşan organize suçlarla mücadele ve suçluların iadesi konularını ele aldık. Uluslararası bağlantıları ve farklı ülkelerde yapılanmaları bulunan suç örgütleriyle etkin mücadelede, ülkelerimiz arasında güçlü ve kesintisiz bir adli iş birliğinin önemini vurguladık. Suçluların nereye kaçarlarsa kaçsınlar adalet önüne çıkarılması konusunda kararlı olduğumuzu ifade ettik. Yunanistan'da bulunan çeşitli suç örgütü elebaşlarının ülkemize iadesini talep ettik. Bakanlıklarımız arasındaki diyaloğu karşılıklı güven temelinde sürdürecek, adli iş birliğimizi somut ve kalıcı adımlarla daha ileriye taşıyacağız" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı