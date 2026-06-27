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Bakan Gürlek: "Uyuşturucuyla mücadelemiz kesintisiz devam edecektir"

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Adalet Bakanı Akın Gürlek, Uluslararası Uyuşturucu Kullanımı ve Kaçakçılığı ile Mücadele Günü'nde yaptığı açıklamada, gençleri ve toplumu hedef alan uyuşturucuyla mücadelenin kararlılıkla süreceğini belirtti.

Adalet Bakanı Akın Gürlek, "Gençlerimizi, aile yapımızı ve toplum sağlığımızı hedef alan uyuşturucuyla mücadelemiz kesintisiz devam edecektir" dedi.

Bakan Gürlek, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Uluslararası Uyuşturucu Kullanımı ve Kaçakçılığı ile Mücadele Günü vesilesiyle, uyuşturucu ve her türlü zararlı maddeyle mücadelemizi kararlılıkla sürdüreceğimizi bir kez daha ifade etmek istiyorum. Bağımlılıkla mücadeleyi; önleme, rehabilitasyon ve topluma yeniden kazandırma süreçleriyle birlikte ele alıyoruz. Bu kapsamda ceza infaz kurumlarımızda bağımlılıkla mücadeleye yönelik özel alanlar oluşturuyor, hükümlü ve tutuklulara kapsamlı psiko-sosyal destek sunuyoruz. Amacımız; bağımlılık sarmalına düşen bireylerin hayata yeniden tutunmalarını sağlamak ve topluma sağlıklı şekilde yeniden uyumlarına katkı sunmaktır. Gençlerimizi, aile yapımızı ve toplum sağlığımızı hedef alan uyuşturucuyla mücadelemiz kesintisiz devam edecektir" ifadelerini kullandı. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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