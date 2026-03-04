Bakan Gürlek: ''Terörsüz Türkiye' sürecine ilişkin çalışmaları ele aldık'

Adalet Bakanı Akın Gürlek, "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde devletimizin ilgili kurumları tarafından eşgüdüm içerisinde yürütülen 'Terörsüz Türkiye' sürecine ilişkin çalışmaları ele aldık" dedi.

Adalet Bakanı Akın Gürlek, DEM Parti Van Milletvekili Pervin Buldan ve DEM Parti Şanlıurfa Milletvekili Mithat Sancar ile bakanlıkta bir araya geldi. Görüşmeyi sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla duyuran Gürlek, "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde devletimizin ilgili kurumları tarafından eşgüdüm içerisinde yürütülen 'Terörsüz Türkiye' sürecine ilişkin çalışmaları ele aldık, atılacak adımlar üzerine değerlendirmelerde bulunduk. Yüce Meclisimizin alacağı kararlar doğrultusunda bu önemli süreç için gerekli olan çalışmalar büyük bir hassasiyetle yürütülecektir" ifadelerini kullandı. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı