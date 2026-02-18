Haberler

Bakan Gürlek, Nevşehir Valisi Ali Fidan ve beraberindeki heyeti ile bir araya geldi

Güncelleme:
Adalet Bakanı Akın Gürlek, Nevşehir Valisi ve milletvekilleri ile bir araya gelerek şehrin sorunlarıyla ilgili görüş alışverişinde bulundu. Bakan Gürlek, Nevşehir'in önemini vurgulayarak, Ramazan ayında hemşehrileriyle iftar açma arzusunu da dile getirdi.

ADALET Bakanı Akın Gürlek, Nevşehir Valisi Ali Fidan ve Nevşehir milletvekillerinden oluşan Nevşehir heyetiyle bir araya geldi.

Bakan Gürlek, heyeti kabulünde yaptığı konuşmada, 33 yıl sonra Nevşehir'den bir bakanın kabinede görev aldığını ifade etti. Bakan Gürlek, Nevşehir'in sorunlarıyla yakından ilgilendiğini kaydederek, "Sizi, Bakanlığımızda Ankara'da ağırlamaktan duyduğum memnuniyeti ifade etmek istiyorum. Nevşehir zaten bizim memleketimiz. Ben o topraklarda yetiştim, o toprakların suyunu içtim. Yani insan doğduğu yeri, büyüdüğü yeri unutmaması lazım. Bizde Nevşehir'i unutmayacağız. Hemşehrilerimin Ankara'ya geldikleri zaman gidecekleri bir kapısı var. Bu bizim için bir kazançtır. Memleketimizle ilgili yapmamız gereken ne varsa yapacağız. Zaten sürekli olarak da Sayın Valim ile istişare halindeyiz" dedi.

Bakan Gürlek, ramazan ayının ilk günlerinde Nevşehirli hemşehrileriyle birlikte iftar açmak istediğini de dile getirdi. Bakan Gürlek, Nevşehir'in dünya çapında turizm potansiyeli olan bir il olduğunu kaydetti.

Üç meslek grubuna daha yeşil pasaport müjdesi

Valilerin yaptıkları Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı küplere bindirdi: Ölçüyü kaçırıyorsunuz

Tanıyanınız oldu mu? Sahur programında Kur'an okudu

Davutoğlu, 'Vasiyetimdir' diyerek açıkladı: Onları cenazemde istemiyorum

Üç meslek grubuna daha yeşil pasaport müjdesi

Alevi kadına büyük ayıp: Kocası o sözleri duyunca misafiri evden kovdu

Böyle bir maç yok! Tam 5 gol, her şey 90'da değişti

