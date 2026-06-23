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Adalet Bakanı Gürlek: "Kırıkkale'deki patlamaya ilişkin soruşturma titizlikle sürdürülüyor"

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Adalet Bakanı Akın Gürlek, Kırıkkale'nin Yahşihan ilçesindeki mühimmat imha sahasında meydana gelen patlamaya ilişkin soruşturmanın titizlikle sürdürüldüğünü açıkladı. Hayatını kaybedenlere rahmet, yaralılara geçmiş olsun dileklerini iletti.

Adalet Bakanı Akın Gürlek, Kırıkkale'nin Yahşihan ilçesindeki mühimmat imha sahasında meydana gelen patlamaya ilişkin Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmanın titizlikle sürdürüldüğünü belirtti.

Bakan Gürlek, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Yahşihan ilçesinde mühimmat imha sahasında yaşanan patlama sonucu hayatını kaybeden vatandaşlara Allah'tan rahmet dileyerek, acılı aileleri ve yakınlarına sabır ve başsağlığı temennisinde bulundu.

Gürlek, patlamada yaralanan ve tedavileri devam eden vatandaşlara da geçmiş olsun dileklerini iletti. Olayın tüm yönleriyle aydınlatılması amacıyla soruşturma başlatıldığını belirten Gürlek, Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmanın titizlikle sürdürüldüğünü kaydetti. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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