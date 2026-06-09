Kadına şiddetle mücadelede yeni düzenlemeler

Adalet Bakanı Akın Gürlek, kadınların adalete erişimini güçlendirdiklerini ifade ederek, "Israrlı takip, kadına karşı işlenen kasten yaralama, işkence suçlarında mağdurlara istemleri halinde baro tarafından ücretsiz olarak avukat görevlendirmesini mümkün hale getirdik" dedi.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından düzenlenen 'Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Koordinasyon Kurulu 19'uncu Toplantısı, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Adalet Bakanı Akın Gürlek ve İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi'nin katılımıyla gerçekleştirildi.

Ankara Hakimevi'nde düzenlenen programda konuşan Bakan Gürlek, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde son 24 yılda kadın haklarının güçlendirilmesi, kadına yönelik şiddetin önlenmesi amacıyla çok önemli anayasal, yasal ve kurumsal düzenlemeleri hayata geçirdiklerini söyledi.

Bakan Gürlek, kadın-erkek eşitliğinin 2004 yılında Anayasa'nın 10. maddesinde yapılan değişiklikle güvence altına alındığını, 2010 yılında ise kadınlar lehine pozitif ayrımcılığın anayasal ilke haline getirildiğini belirterek, devletin bu eşitliği hayata geçirmekle yükümlü olduğunu vurguladı.

"Kasten yaralama suçunu katalog suçlar arasına aldık"

Bakan Gürlek son yıllarda yapılan yasal düzenlemelerle de kadına ve boşanılan eşe karşı işlenen suçlarda ceza miktarlarını artırdıklarını belirtti.

Kasten öldürme, kasten yaralama, tehdit, işkence ve eziyet suçlarının kadına karşı işlenmesini ağırlaştırıcı neden olarak Türk Ceza Kanunu'nda düzenlediklerini hatırlatan Bakan Gürlek, "Kadına karşı işlenen kasten yaralama suçunu tutuklama nedeni olarak varsayılan katalog suçlar arasına aldık. Ayrıca ısrarlı takip fiilini müstakil bir suç olarak düzenledik. Kamuoyunda adeta 'kravat indirimi' olarak bilinen uygulamaya son verecek şekilde hakimlerin takdir indirimi sebebi olarak uyguladığı indirim nedenlerini sonlandırdık" diye konuştu.

"Kadınların adalete erişimini güçlendirdik"

Kadınların adalete erişimini güçlendirmek için de önemli adımlar attıklarını aktaran Gürlek, "Israrlı takip, kadına karşı işlenen kasten yaralama, işkence suçlarında mağdurlara istemleri halinde baro tarafından ücretsiz olarak avukat görevlendirmesini mümkün hale getirdik. 6284 sayılı kanunun etkin uygulanması amacıyla her adliyede tedbir mahkemeleri belirledik" dedi.

"Aile içi ve kadına yönelik şiddet suçları soruşma büroları kurduk"

Bakan Gürlek, Cumhuriyet Başsavcılıkları bünyesinde aile içi ve kadına yönelik şiddet suçları soruşma büroları kurduklarını belirtti. Gürlek sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bugün 81 ilde 303 adliyede bu bürolar faaliyet göstermektedir. Mağdurların adli süreçte örselenmemesi için adli görüşme odalarını yaygınlaştırdık. Halihazırda 81 ilde 167 adliyede toplam 176 adli görüşme odası bulunmaktadır. Kurulduğu tarihten bu yana bu odalarda toplam 173 binden fazla ifade ve beyan alınmıştır. Adli Destek ve Mağdur Hizmetleri Müdürlüklerimizin sayısını 81 ilde 180 sayıya ulaştırdık. Bu müdürlüklerimiz aracılığıyla mağdurlara bilgilendirme, yönlendirme, psiko-sosyal destek hizmetleri sunuyoruz. Bugüne kadar toplamda 2 milyon 537 binden fazla kişiye adli süreçte psiko-sosyal destek sağladık."

"Kadına yönelik şiddetle mücadele bütüncül bir anlayışla sürdürülüyor"

Bakan Gürlek, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele konulu Cumhurbaşkanlığı Genelgesi ile oluşturulan koordinasyon kurulunun, bu alandaki kararlı mücadelenin en önemli göstergelerinden biri olduğunu ifade etti.

"Koordinasyon içinde çalışmaya devam edeceğiz"

Bakan Gürlek, adli yardım sisteminde kadın haklarını daha etkin koruyan uygulamaların da geliştirileceğini aktardı.

Kadına yönelik şiddetle mücadelenin yalnızca yasal düzenlemelerle değil güçlü kurumlar arası iş birliği, etkin uygulama, hızlı mücadele ve toplumsal farkındalıkla ancak başarıya ulaşabileceğine dikkat çeken Bakan Gürlek, ilgili tüm kurumlarla koordinasyon içerisinde çalışmaya devam edeceklerini sözlerine ekledi. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı