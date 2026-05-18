Adalet Bakanı Gürlek'ten Gazze filosu saldırısına kınama

Adalet Bakanı Akın Gürlek, İsrail'in Gazze'ye insani yardım taşıyan Küresel Sumud Filosu'na uluslararası sularda müdahalesini kınayarak, bunun uluslararası hukukun ağır ihlali olduğunu belirtti ve alıkonulan sivillerin derhal serbest bırakılmasını istedi.

ADALET Bakanı Akın Gürlek, Gazze'ye insani yardım ulaştırmak amacıyla oluşturulan Küresel Sumud Filosu'na yönelik saldırıyla ilgili, "Doğrudan insani yardım faaliyetlerini hedef alan bu tür eylemler, bölgedeki gerilimi daha da artırmaktadır. İsrail'in bu hukuka aykırı eylemlerine derhal son vermesi ve alıkonulan sivillerin koşulsuz olarak serbest bırakılması gerekmektedir" dedi.

Bakan Akın Gürlek, sanal medya hesabından yaptığı açıklamada, "İsrail'in Gazze'ye insani yardım götüren Küresel Sumud Filosu'na uluslararası sularda gerçekleştirdiği müdahaleyi şiddetle kınıyorum. Yaklaşık 40 ülke vatandaşının yer aldığı bu sivil girişime yönelik söz konusu müdahale, uluslararası hukukun açık ve ağır bir ihlali niteliğindedir. İsrail'in bu hukuk tanımaz yaklaşımı, uluslararası toplumun adalet arayışını ve Filistin halkıyla olan güçlü dayanışmasını zayıflatmamaktadır. Doğrudan insani yardım faaliyetlerini hedef alan bu tür eylemler, bölgedeki gerilimi daha da artırmaktadır. İsrail'in bu hukuka aykırı eylemlerine derhal son vermesi ve alıkonulan sivillerin koşulsuz olarak serbest bırakılması gerekmektedir" dedi.

'ADALETİN TESİSİ İÇİN KÜRESEL ÖLÇEKTE MÜCADELE ETMEYİ SÜRDÜRECEĞİZ'

Bakan Gürlek, "Filoda bulunan vatandaşlarımızın güvenliği için ilgili tüm kurumlarımız süreci yakından ve hassasiyetle takip etmektedir. Daha önce benzer bir saldırıya ilişkin adaletin tesisi amacıyla yürüttüğümüz soruşturma kapsamında hazırlanan ve mahkemece kabul edilen iddianame, Türk yargısının hukuk temelinde verdiği kararlı mücadelenin somut bir göstergesidir. Uluslararası toplumu, uluslararası hukukun korunması ve insani değerlerin savunulması adına somut ve etkili bir tavır almaya davet ediyoruz. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde, Filistin halkının haklı davasını desteklemeyi ve adaletin tesisi için küresel ölçekte mücadele etmeyi sürdüreceğiz" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

