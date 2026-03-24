Bakan Gürlek'in tapu kayıtlarını sorgulayan memur, her şeyi itiraf etti

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in Adalet Bakanı Akın Gürlek'e yönelik iddialarının ardından başlatılan soruşturmada yeni bir gelişme yaşandı. Gürlek'in kişisel verilerini hukuksuz şekilde sorguladığı öne sürülen tapu teknikeri Diyar Akdağ'ın ifadesi ortaya çıktı.

"AYŞEGÜL" YÖNLENDİRMİŞ

Antalya'nın Kaş ilçesinde görev yapan ve Kaş Tapu Müdürlüğü'nde çalışan kamu personeli Diyar Akdağ, jandarmadaki ifadesinde Adalet Bakanı'na ait tapu kayıtlarını sorguladığını kabul etti. Akdağ, sosyal medyada tanıştığı ve "Ayşegül" ismiyle bildiği bir kişinin yönlendirmesiyle hareket ettiğini söyledi.

"BENİ KULLANDIĞINI SONRADAN ANLADIM"

Akdağ, yaptığı sorgulama sonucunda Bakan Gürlek'e ait 4 tapu kaydına ulaştığını ve bu bilgileri mesaj yoluyla söz konusu kişiye gönderdiğini ifade etti. Bu işlemleri "kandırıldığını fark etmeden" yaptığını öne süren Akdağ, etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanmak istediğini belirtti. Şüpheli ifadesinde, "Böyle bir suça bilerek karışmadım" ve "Beni kullandığını sonradan anladım" dedi.

"İFTİRA OLDUĞUNU DÜŞÜNÜYORUM"

Diyar Akdağ, ifadesinde ayrıca Adalet Bakanı'na yönelik iddiaların doğru olmadığını düşündüğünü belirterek, "Adalet Bakanımıza yönelik kumpas ve iftira içerisinde bilinçli bir şekilde bulunmadım" ifadelerini kullandı. Soruşturma kapsamında açığa alınan Akdağ, Kaş Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla gözaltına alındı.

SORUŞTURMA GENİŞLETİLİYOR

Dosya kapsamında Akdağ'ın irtibatlı olduğu kişiler ve olası bağlantıları da inceleniyor. İddialara göre, Akdağ'ın iletişim kurduğu Ayşegül K.'nın daha önce "kişisel verileri hukuka aykırı ele geçirme" suçundan sabıkasının bulunduğu belirtildi. Ayrıca söz konusu kişinin bazı siyasi isimlerle temas halinde olduğu, şüphelinin ailesi ve çevresine ilişkin çeşitli iddiaların da soruşturma kapsamında değerlendirildiği ifade edildi. Yetkililer, soruşturmanın çok yönlü olarak sürdüğünü bildirdi.

