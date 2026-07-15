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Bakan Gürlek: FETÖ ile mücadele kararlılıkla sürüyor

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Adalet Bakanı Akın Gürlek, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, FETÖ ve tüm vesayet odaklarına karşı mücadelenin hukukun üstünlüğünden taviz verilmeden aynı azim ve kararlılıkla sürdürüldüğünü belirtti.

Adalet Bakanı Akın Gürlek, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, FETÖ ve tüm vesayet odaklarına karşı mücadelenin hukukun üstünlüğünden taviz verilmeden aynı azim ve kararlılıkla sürdürüldüğünü belirtti.

Adalet Bakanı Akın Gürlek, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nün 10'uncu yıl dönümü dolayısıyla sosyal medya hesabından paylaşım yaptı.

15 Temmuz 2016 gecesi Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) mensuplarının milletin iradesine, demokrasiye ve bağımsızlığa yönelik silahlı darbe girişiminin, milletin canı pahasına ortaya koyduğu direnişle bertaraf edildiğini belirten Gürlek, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın cesur ve kararlı liderliğiyle yaptığı tarihi çağrıya tereddütsüz şekilde karşılık veren milletin destansı mücadelesinin tarihin akışını değiştirdiğini ifade etti.

Milletin o gece egemenliğin kayıtsız ve şartsız kendisine ait olduğunu, milli iradenin üzerinde hiçbir güç tanımadığını ve bağımsızlığından asla taviz vermeyeceğini tüm ihanet odaklarına gösterdiğini vurgulayan Gürlek, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"15 Temmuz'un 10'uncu yıl dönümünde; devletimizin kurumlarına sızarak ülkemizin geleceğini hedef alan FETÖ'ye ve tüm vesayet odaklarına karşı mücadelemizi, hukukun üstünlüğünden taviz vermeden aynı azim ve kararlılıkla sürdürüyoruz."

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın liderliğinde Türkiye Yüzyılı hedefleri doğrultusunda milli birlik ve beraberliği güçlendirmeye, demokrasiyi daha da tahkim etmeye ve şehitlerin emanetine sahip çıkmaya devam edeceklerini belirten Gürlek, 15 Temmuz gecesi vatanı, bayrağı, milli irade ve demokrasi uğruna şehit olanları rahmet ve minnetle andığını, gazilere ise şükranlarını sunduğunu ifade etti. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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