Bakan Gürlek: Daire başkanlığı kurduk, faili meçhul bazı dosyaları arkadaşlarımız inceleyecekler

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin 106'ncı açılış yıldönümü dolayısıyla TBMM'de düzenlenen resepsiyona katılan Adalet Bakanı Akın Gürlek, basın mensuplarının sorularını yanıtladı. "Gülistan Doku soruşturmasının ardından faili meçhul dosyaların üstüne gidileceğini söylediniz?" şeklindeki soruyu yanıtlayan Bakanı Gürlek, "Ceza İşleri Genel Müdürlüğü'nde bir daire başkanlığı kurduk. Bu şekilde faili meçhul bazı dosyaları, arkadaşlarımız inceleyecekler, bakacaklar eksiklik varsa ilgili savcı, başsavcı arkadaşa iletecekler" diye konuştu.

Bakan Gürlek, 'Dezenformasyon yasası ile ilgili bir düzenleme olup olmadığı' sorusunu ise "Şu anda öyle bir şey yok" diye cevapladı.

