Adalet Bakanı Gürlek: Bağımlılıkla mücadeleyi sistemli bir şekilde yürütüyoruz

Bakan Akın Gürlek, Adalet Bakanlığı'nın ceza infaz kurumlarında bağımlı hükümlülere yönelik uygulanan rehberlik ve rehabilitasyon modeline ilişkin paylaşımını sanal medya hesabından alıntıladı. Bakan Gürlek, paylaşımında, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde yürüttüğümüz kararlı çalışmalarla, madde bağımlılığıyla mücadelemizi infaz sistemimizde çok daha güçlü ve etkili bir seviyeye taşıyoruz. Bağımlılıkla mücadeleyi sistematik bir rehabilitasyon modeline dönüştürüyor, müstakil kurumlarımızda ve özgülenmiş bölümlerimizde, uzman hekimler ve psikososyal destek ekiplerimizle her hükümlü için bireysel ve kapsamlı rehabilitasyon süreçleri yürütüyoruz. Sorumluluk bilincini güçlendiren, sosyal ve mesleki gelişimi destekleyen uygulamalarla hükümlüleri yeniden topluma kazandırmayı hedefliyoruz. Bağımlılık zincirlerini kırmak ve tek bir vatandaşımızı dahi bu tehdidin insafına bırakmamak için tüm imkanlarımızla mücadelemizi sürdürüyoruz" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı